سردار عراقی: قدرت بازدارندگی ایران ثمره دلاوری رزمندگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالله عراقی در تجمع گروه‌های جهادی و داوطلب مردمی تیپ شهید سلامی استان قزوین که به مناسبت هفته دفاع مقدس در مهدیه قزوین برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، به بیان خاطراتی از دوران جنگ و تشریح عوامل پیروزی رزمندگان پرداخت.

وی با تجلیل از فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس، از جمله شهیدان محمدی، احمد حیدری، علیمردانی، مسعود پرویز، مشاطان، اکبری، رضایی، سیدجوادی، شالباف، میوه‌چین، قنبری، احمدالله‌یاری و در رأس آنها رضا حسن‌پور، اظهار کرد: ما شرمنده این شهدا هستیم و امروز جای آنها ایستاده‌ایم و به وجود این عزیزان و همرزمانشان افتخار می‌کنیم.

مسئول پژوهشکده دفاع مقدس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به شرایط کشور در آغاز جنگ تحمیلی گفت: دشمن در سال ۱۳۵۹ در شرایطی به ایران حمله کرد که ساختار و سازمان نظامی کشور دچار مشکلات جدی بود، ارتش پشتیبانی نمی‌شد و سپاه نیز مجموعه‌ای نوپا بود.

عراقی افزود: انگیزه الهی، ولایت‌مداری و دینداری باعث شد رزمندگان مشکلات را یکی پس از دیگری حل کنند و توانمندی‌های لازم را به دست آورند.

وی ادامه داد: دشمن در برآوردهای فیزیکی خود محاسبات درستی داشت؛ تانک‌ها، توپخانه‌ها و پرنده‌های ما آماده نبودند و از نظر آمادگی رزمی قابل مقایسه با ارتش صدام نبودیم، اما دشمن عوامل غیرفیزیکی و برتری‌ساز را محاسبه نکرده بود.

این فرمانده دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: روحیه، ایمان، شهادت‌طلبی، رهبری و حضور مردم عواملی بودند که موجب پیروزی ما شدند.

دلاوری رزمندگان زمینه‌ساز بازدارندگی امروز شد

عراقی با اشاره به مقاومت ۳۴ روزه رزمندگان در خرمشهر و پشتیبانی مردم از جبهه‌ها گفت: حضور مردم قدرت‌ساز است و کمر دشمن را می‌شکند.

وی با اشاره به توانمندی‌های امروز کشور اظهار کرد: بعد از ۳۸ سال، امروز هیچ کشوری در زمین جرأت ندارد به ما حمله کند. آن دلاوری‌ها نتیجه داد و ما به قدرت بازدارندگی رسیده‌ایم.

مسئول پژوهشکده دفاع مقدس ستادکل نیروهای مسلح افزود: امروز پهپاد و موشک نقطه‌زن ساخته‌ایم و نیروهای مسلح امکانات و مهمات خود را به‌روز تولید می‌کنند.

دشمن جرأت جنگ زمینی با ایران را ندارد

عراقی گفت: بر اساس تجربه و تحلیل، دشمن جرأت جنگ زمینی با ما را ندارد؛ چراکه از اهواز و خوزستان تا بوشهر، بندرعباس و سیستان و بلوچستان، سنگرها و مقاومت‌های ما آماده است.

وی با بیان اینکه نوع جنگ تغییر کرده است، افزود: ما جنگ ناهم‌تراز با دشمن داریم.

عراقی همچنین با اشاره به درگیری‌های اخیر و توان موشکی طرفین مدعی شد: موشک‌های پاتریوت دشمن کم آورده‌اند و تولید آنها نمی‌رسد، اما جمهوری اسلامی در مقاطع جنگ توانسته خود را بازیابی و بازسازی کند و موشک‌های نقطه‌زن خود را به‌روز کند.

تأکید بر وحدت و پرهیز از تندروی

این فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به فشارهای اقتصادی، مردم را به صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق دعوت کرد و گفت: با قناعت و صرفه‌جویی می‌توانیم ۲۰ تا ۵۰ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.

وی همچنین بر حفظ وحدت ملی تأکید کرد و افزود: تندروی نکنیم. دولتمردان در قوای سه‌گانه در حال تلاش هستند و همه برای نظام کار می‌کنند. سلیقه‌ها ممکن است متفاوت باشد، اما این افراد نیروهای نظام هستند و با هماهنگی رهبر معظم انقلاب کارهای خود را پیش می‌برند.

عراقی در پایان با تأکید بر نقش بسیج در تأمین امنیت کشور گفت: این حضور و قدرت در استان قزوین و شهرهای مختلف، قدرت ایجاد کرده است.

وی افزود: اگر ضد انقلاب در داخل حرکتی انجام دهد، همین بسیجیان برادر و خواهر با آن مقابله خواهند کرد و اجازه فعالیت به آنها نخواهند داد.