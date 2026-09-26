فخاری: اقتدار امروز کشور ریشه در تجربه دفاع مقدس دارد

حجت‌الاسلام علیرضا فخاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرآن کریم برای مجاهدانی که در راه خدا تلاش می‌کنند، اجر عظیمی قرار داده است؛ برخی از آنان به شهادت می‌رسند و برخی نیز با جانبازی، آزادگی و ایثار، در این مسیر مجاهدت می‌کنند و خداوند برای همه آنان پاداش بزرگی در نظر گرفته است.

وی افزود: عظمت این پاداش را باید با توجه به عظمت الهی درک کرد؛ «اجر عظیم» در نگاه خداوند با تصور محدود ما از بزرگی تفاوت دارد و نشان می‌دهد که مجاهدت، ایثار و فداکاری در راه خدا دارای جایگاهی بسیار والا است.

دفاع مقدس؛ گنجینه‌ای فراتر از یک دوره هشت‌ساله

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: امام راحل(ره) درباره دفاع مقدس تعبیری بسیار مهم دارند و می‌فرمایند دفاع مقدس بر گردن کشور ما حق حیات دارد. شاید در نگاه نخست این سؤال مطرح شود که جنگ با خسارت و از دست رفتن جان انسان‌ها همراه است، اما یکی از آثار سختی‌ها، شکوفایی استعدادهای ملت‌ها و جوامع است.

فخاری تصریح کرد: دفاع مقدس را نباید تنها یک دوره هشت‌ساله دانست که با پایان جنگ، آثار آن نیز تمام شده باشد؛ بلکه دفاع مقدس یک گنجینه عظیم است که ملت ایران در دوره‌های مختلف می‌تواند از دستاوردهای آن بهره بگیرد.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین گوهرهای این گنجینه، تربیت فرماندهان و نیروهای کارآمد نظامی است. بسیاری از سرداران و فرماندهان برجسته کشور، تجربه و توانمندی خود را در دوران دفاع مقدس به دست آوردند و این تجربه‌ها امروز در عرصه‌های مختلف دفاعی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از کمبود تجهیزات تا پیشرفت‌های دفاعی

این استاد دانشگاه ادامه داد: پیشرفت‌های تسلیحاتی و فناوری‌های دفاعی نیز از دیگر دستاوردهای دفاع مقدس است. در ابتدای جنگ حتی در تأمین ابتدایی‌ترین تجهیزات با مشکلات فراوان مواجه بودیم، اما همان شرایط به ما آموخت که باید قدرتمند و خودکفا شویم و مسیر پیشرفت‌های دفاعی را با اتکا به توان داخلی دنبال کنیم.

فخاری اضافه کرد: فرهنگ ایثار و شهادت، خودباوری، تاب‌آوری، عزت و همدلی نیز از سرمایه‌های ارزشمند دفاع مقدس است. خانواده‌هایی که عزیزترین افراد خود را تقدیم کردند، نمونه‌ای از همین فرهنگ هستند و این روحیه در طول سال‌های دفاع مقدس در جامعه ما شکل گرفت و تقویت شد.

کارشناس مسائل مذهبی بیان کرد: دفاع مقدس همچنین به ملت ایران آموخت که در برابر دشمن مشترک باید با وجود تفاوت سلیقه‌ها، وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم. اگر امروز جامعه ایران در برابر تهدیدها از روحیه مقاومت و خودباوری برخوردار است، بخشی از این سرمایه اجتماعی در همان دوران سخت شکل گرفته است.

دفاع مقدس؛ عامل تقویت خودباوری و مقاومت

فخاری بیان کرد: در ابتدای جنگ، ورود یک هواپیمای عراقی به آسمان کشور موجب اعلام وضعیت قرمز و رفتن مردم به پناهگاه می‌شد، اما همان ملت در سال‌های بعد به جامعه‌ای مقاوم تبدیل شد که تهدیدها نتوانست به آسانی روحیه و انسجام آن را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: اگر امروز کشور از نیروهای توانمند نظامی، تجهیزات پیشرفته، دانش دفاعی و مردمی مقاوم برخوردار است، باید ریشه بخشی از این توانمندی‌ها را در تجربه دفاع مقدس جست‌وجو کرد. به همین دلیل است که تعبیر «حق حیات» درباره دفاع مقدس، معنای عمیقی پیدا می‌کند.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: در کنار همه این دستاوردها، وجود رهبری آگاه، دوراندیش و متوکل به خداوند نیز اهمیت فراوانی دارد. در دوران دفاع مقدس، رهنمودهای امام خمینی(ره) در موضوعاتی مانند شکستن حصر آبادان، آزادسازی سوسنگرد و مقاومت در پاوه، روحیه و مسیر حرکت نیروها را تقویت کرد.

رهبری آگاه و نگاه راهبردی

فخاری تصریح کرد: همین نگاه راهبردی در دوران رهبر معظم انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. توجه به افزایش دقت و توانمندی تجهیزات دفاعی و تأکید بر دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، نمونه‌ای از نگاه دوراندیشانه‌ای است که امروز آثار آن را در توان دفاعی کشور مشاهده می‌کنیم.

وی بیان کرد: دستاوردهای کشور تنها به حوزه نظامی محدود نیست و در عرصه علمی و هسته‌ای نیز پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده است. یکی از نمونه‌های آن، تولید و استفاده از رادیوداروها و فناوری هسته‌ای در تشخیص و درمان بیماری‌هاست که آثار آن مستقیماً در حوزه سلامت مردم قابل مشاهده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نباید اجازه داد فناوری هسته‌ای تنها با موضوعات نظامی تعریف شود؛ بخش مهمی از این دانش در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی و علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دانشمندان کشور در این عرصه دستاوردهای مهمی داشته‌اند.

توکل و ایمان؛ پشتوانه اقتدار کشور

فخاری اضافه کرد: در پس همه توانمندی‌های نظامی و علمی، یک درس مهم دفاع مقدس نیز وجود دارد و آن تکیه بر خداوند و توکل الهی است. توان مادی زمانی می‌تواند به درستی مورد استفاده قرار گیرد که با ایمان، توکل، مدیریت صحیح و روحیه ایثار همراه باشد.

کارشناس مسائل مذهبی بیان کرد: در آستانه سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله نیز باید یاد شهدا، امام شهدا و همه مجاهدانی را که برای امنیت و عزت این سرزمین و جبهه مقاومت جان خود را فدا کردند، گرامی بداریم و از مکتب آنان درس بگیریم؛ مکتبی که بر ایمان، مقاومت، توکل، ایثار و امید به آینده استوار است.