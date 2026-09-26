به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف امروز در دیدار با دکتر یاسر عبدالزهرا، سفیر جمهوری عراق در ایران، بر توسعه همکاریهای علمی، دانشگاهی و فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد و گفت: ملت ایران، مهماننواز و مهربان هستند. مشکلات پیشامده در رفتآمد، به زودی برطرف خواهد شد.
وی افزود: خوشحالیم که در ارتقا و توسعه آموزش، پژوهش و فناوری عراق سهیم هستیم. روابط علمی ایران و عراق، از جمله تبادل استادان و پروژه های مشترک توسعه می یابد.
وزیر علوم با بیان اینکه بیش از ۵۰ هزار دانشجوی عراقی در ایران تحصیل می کنند، گفت: دانشجویان عراقی به زودی به محل تحصیل خود بازخواهند گشت.
وی افزود: شیطنت هایی توسط دشمن در جریان است تا فضا را برای دانشجویان غیرایرانی ناامن جلوه دهند.
وی با اشاره به پیوندهای تاریخی و عمیق میان دو ملت افزود: مردم عراق فراموش نمیکنند که جمهوری اسلامی ایران در مقاطع دشوار برای حفظ تمامیت ارضی عراق در کنار این کشور ایستاد. همچنین حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید ایران، نشانهای از عمق روابط و عواطف میان دو ملت بود.
سیمایی در این دیدار ضمن تبریک مسئولیت جدید دکتر الحجاج و ابراز خرسندی از زمینههای گسترده همکاری میان دو کشور گفت: روابط ایران و عراق ریشهدارتر از آن است که برخی حوادث و حاشیهها بتواند به آن آسیب بزند. معتقدیم پشت برخی اتفاقات اخیر مرتبط با دانشجویان عراقی، تلاشهایی برای ایجاد فاصله میان دو ملت وجود دارد و دشمنان تمایلی به استحکام روابط ایران و عراق ندارند.
وزیر علوم با قدردانی از دولت و ملت عراق به دلیل میزبانی شایسته از زائران اربعین افزود: من شخصا در مراسم اربعین حضور داشتم و از نزدیک شاهد سخاوت و مهماننوازی مردم عزیز عراق بودم. کرامت ملت عراق در راه امام حسین(ع) بر کسی پوشیده نیست.
وی همچنین از حضور و همراهی مردم و دولت عراق در مراسم رهبر شهید ایران قدردانی کرد و گفت: مردم عراق در آن روزها نهایت محبت و برادری خود را نسبت به ملت ایران نشان دادند و ما قدردان این همراهی هستیم.
سیمایی در ادامه با تأکید بر آمادگی وزارت علوم برای توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی میان دو کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا «هفته علم ایران و عراق» را در ماههای آینده برگزار کند و امیدواریم این رویداد به بستری برای گسترش ارتباط میان دانشگاهها، استادان، پژوهشگران و مراکز علمی دو کشور تبدیل شود.
وزیر علوم همچنین بر توجه بیشتر به آموزش زبان فارسی دانشجویان عراقی مشغول به تحصیل در ایران تأکید کرد و گفت: تقویت آموزش زبان فارسی میتواند هم کیفیت تحصیل این دانشجویان را افزایش دهد و هم به ارتباط عمیقتر علمی و فرهنگی میان دو ملت کمک کند.
سفیر عراق در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در وزارت علوم، ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب، جمعی از مردم و استادان دانشگاه و تبریک پیروزی ملت ایران در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل، گفت: مقاومت مردم ایران در برابر این تجاوز برای مردم عراق امیدآفرین بود.
عبدالزهرا با بیان اینکه رویکرد دولت جدید عراق بر تحکیم روابط با کشورهای همسایه استوار است، اظهار کرد: برای ما ارزشمند است که شمار زیادی از مردم عراق، جمهوری اسلامی ایران را برای ادامه تحصیل و آموزش دانشگاهی انتخاب میکنند و این ظرفیت میتواند به تعمیق بیش از پیش روابط دو کشور کمک کند.
سفیر عراق همچنین با اشاره به شرایط دانشجویان عراقی در جریان جنگ گفت: در آن مقطع، به صورت شبانهروزی و مستمر با وزارت علوم ایران در ارتباط بودیم تا بازگشت و رسیدگی به وضعیت دانشجویان عراقی با کمترین مشکل انجام شود و از همکاری و همراهی وزارت علوم در این زمینه قدردانی میکنیم.
وی تأکید کرد: عراق برای گسترش روابط علمی و دانشگاهی با ایران آمادگی کامل دارد. طبیعی است که در مسیر همکاریها مسائلی نیز به وجود آید، اما این مشکلات قابل حل است و نباید بر روابط عمیق علمی و فرهنگی میان دو کشور تأثیر بگذارد.
در پایان مذاکراتی جهت تسهیل تردد دانشجویان و رفع موانع تردد میان دو کشور انجام گرفت.
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