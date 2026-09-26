بیش از ۶۰۰ مرکز طرف قرارداد بیمه سلامت در استان زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کرمی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۶۰۰ مرکز طرف قرارداد بیمه سلامت در استان خدمات مورد نیاز بیمه‌شدگان را ارائه می‌کنند، کارشناسان نظارت بیمه سلامت به صورت مستمر عملکرد این مراکز را بررسی می‌کنند و برای تسهیل دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات، اقدامات لازم برای تمدید قرارداد مراکز نیز انجام شده است.

با اشاره به اجرای ضوابط مربوط به توسعه پوشش همگانی بیمه پایه سلامت اظهار کرد: این طرح در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و مصوبات هیئت وزیران و با هدف کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت اجرا می‌شود.

وی افزود: بر اساس مقررات موجود، مشمولان دهک‌های درآمدی اول تا پنجم بدون پرداخت حق بیمه و بدون نیاز به مراجعه حضوری، به مدت یک سال تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند و پوشش بیمه‌ای آنان به‌صورت خودکار برقرار می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان ادامه داد: بیماران نشان‌دار در صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج نیز از دهک اول تا دهم، بدون پرداخت حق بیمه و به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش این سازمان هستند، گفت: میزان حمایت دولت از حق بیمه دهک‌های مختلف درآمدی، متناسب با وضعیت اقتصادی خانوار تعیین شده است.

وی تصریح کرد: در دهک درآمدی ششم، ۶۰ درصد حق بیمه توسط دولت تأمین می‌شود و افراد این دهک با پرداخت ۴۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۱۹ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۲۸۰ ریال برای هر عضو خانواده در یک سال، می‌توانند نسبت به برقراری پوشش بیمه اقدام کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان گفت: در دهک درآمدی هفتم نیز ۵۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و افراد با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۲۴ میلیون و ۵۱ هزار و ۶۰۰ ریال برای هر عضو خانواده در سال، امکان برخورداری از پوشش بیمه‌ای را دارند.

وی ادامه داد: دولت ۴۰ درصد حق بیمه دهک درآمدی هشتم را تأمین می‌کند و افراد این دهک با پرداخت ۶۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۲۸ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۹۲۰ ریال برای هر عضو خانواده در سال، می‌توانند نسبت به برقراری پوشش بیمه اقدام کنند.

وی افزود: برای دهک درآمدی نهم نیز ۳۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و افراد این دهک با پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۳۳ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۲۴۰ ریال برای هر عضو خانواده در سال، امکان برقراری پوشش بیمه سلامت را خواهند داشت.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان اظهار کرد: مشمولان دهک درآمدی دهم نیز با پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه سرانه، معادل ۴۸ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۲۰۰ ریال برای هر عضو خانواده در یک سال، می‌توانند نسبت به برقراری پوشش بیمه‌ای اقدام کنند.

وی با بیان اینکه میزان حق بیمه قابل پرداخت بر اساس وضعیت اقتصادی خانوار تعیین می‌شود، گفت: حق بیمه سرانه پرداختی متقاضی بر مبنای نتایج ارزیابی وسع و دهک درآمدی تعیین‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: رعایت شرط خانوار برای تمامی اعضای خانواده به منظور برقراری پوشش بیمه پایه سلامت الزامی است تا حمایت بیمه‌ای به‌صورت یکپارچه شامل همه اعضای خانواده شود.

استعلام وضعیت بیمه با کد دستوری ۱۶۶۶

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان با اشاره به مسیرهای غیرحضوری برای استعلام و فعال‌سازی پوشش بیمه‌ای گفت: شهروندان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت پوشش بیمه‌ای خود از کد دستوری #1666*، شماره تلفن ۱۶۶۶ یا سامانه شهروندی بیمه سلامت استفاده کنند.

وی افزود: افراد دهک‌های اول تا پنجم به‌صورت خودکار تحت پوشش قرار می‌گیرند و متقاضیان دهک‌های ششم تا دهم می‌توانند با ورود به سامانه شهروندی بیمه سلامت یا مراجعه به دفاتر پیشخوان، نسبت به ثبت‌نام و برقراری پوشش بیمه‌ای اقدام کنند.

وی تأکید کرد: افرادی که در دهک‌های ششم تا دهم قرار دارند و مکلف به پرداخت حق بیمه درمانی هستند، در صورت تأخیر در دریافت پوشش بیمه‌ای، ملزم به پرداخت حق بیمه معوقه بر اساس آخرین نرخ مصوب و از زمان اجرای آیین‌نامه خواهند بود.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان همچنین از شهروندان فاقد پوشش بیمه پایه خواست برای کسب اطلاعات بیشتر با سامانه تلفنی ۱۶۶۶ سازمان بیمه سلامت ایران تماس بگیرند.

چهار ویزیت رایگان برای بیمه‌شدگان در سطح یک

وی در ادامه به مزایای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: افراد تحت پوشش بیمه سلامت در شهرهای منتخب، در صورت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، سالانه از چهار نوبت ویزیت رایگان در سطح یک خدمات سلامت برخوردار می‌شوند.



وی افزود: بیمه‌شدگان در سطح دوم خدمات سلامت نیز در صورت استفاده از نظام ارجاع، برای ویزیت در مراکز دولتی تنها ۱۵ درصد فرانشیز پرداخت می‌کنند و در صورت بستری در بیمارستان و استفاده از خدمات سطح سه سلامت، هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان خاطرنشان کرد: سازمان بیمه سلامت ایران با توسعه مسیرهای غیرحضوری و تسهیل فرایند عضویت و فعال‌سازی پوشش بیمه‌ای، تلاش دارد دسترسی مردم به خدمات بیمه‌ای و درمانی را تسهیل کرده و حمایت بیمه‌ای از خانوارها را گسترش دهد.