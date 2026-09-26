به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حسن نوروزی از واریز ۷۳.۴ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران خبر داد و گفت: این مبالغ امروز شنبه (۴ مهرماه ۱۴۰۵) به حساب گندم‌کاران واریز شد.

وی افزود: در این مرحله، با تامین و تخصیص اعتبار ۷۳.۴ همت برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران، واریز مبالغ انجام شد.

نوروزی با تشریح جزئیات این مرحله از پرداخت‌ها اظهار کرد: با این مرحله از واریزی، میزان پرداخت مطالبات گندم‌کارانی که از ابتدای فصل خرید تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، به ۹۵ درصد رسید.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه‌داد: همچنین با این مرحله از واریزی، میزان پرداخت مطالبات گندم‌کارانی که محصول خود را در بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ تحویل داده‌اند، به ۹۵ درصد رسید.

وی تصریح کرد: میزان پرداخت مطالبات گندم‌کارانی که محصول خود را در بازه ۲۱ خرداد تا ۸ تیرماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند نیز با این مرحله از واریزی به ۹۵ درصد رسید.

نوروزی افزود: برای گندم‌کارانی که محصول خود را در فاصله ۹ تیر تا ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ تحویل داده‌اند، با این مرحله از واریزی، میزان پرداخت مطالبات به ۸۲ درصد رسید.

وی در ادامه به پرداخت‌های جدید این دوره به گندم‌کارانی که محصول خود را در فاصله ۲۰ مرداد تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تحویل داده‌اند اشاره کرد و گفت: با این مرحله از واریزی، میزان پرداخت مطالبات این گروه به ۳۰ درصد رسید.

نوروزی خاطرنشان‌کرد: پیش از این، مجموع پرداختی به گندم‌کاران کشور به ۲۷۵ همت رسیده بود و با واریز ۷۳.۴ همت جدید، مجموع پرداختی به کشاورزان گندم‌کار کشور به ۳۴۸.۴ همت رسید.

وی در پایان تاکید کرد: پرداخت مطالبات گندم‌کاران در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تامین نقدینگی مورد نیاز آنان انجام می‌شود و روند پرداخت سایر مطالبات نیز متناسب با تامین و تخصیص منابع مالی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.