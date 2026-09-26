درخواست ۲۰۰۰ تن قیر برای توسعه معابر روستاهای شرق هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عصر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان میناب اظهارکرد: با پیگیری مشکلات و کمبودهای موجود در حوزه شرق استان هرمزگان با وزرات راه و شهرسازی و معاونین این وزارت خانه برای بهبود وضعیت راههای حوزه انتخابیه ، مقرر شده است تا از ابتدای ورودی شهر میناب تا خروجی این شهر به سمت جاسک، مسیر مذکور به صورت رفت و برگشت آسفالت شود.
وی تأکید کرد: این اقدام، یکی از نیازهای اساسی برای تسهیل تردد و توسعه اقتصادی منطقه خواهد بود.
درخواست تأمین قیر رایگان برای بهبود معابر شهری
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس با اشاره به ضرورت بهبود فضای شهری، از درخواست رسمی برای تأمین قیر رایگان جهت مساعدت شهرداری میناب خبر داد و گفت: هدف از این درخواست، توانمندسازی شهرداری برای آسفالت کوچهها و معابر شهری به کیفیتی است که شایسته مردم میناب باشد.
دعوت از شهرداریهای کلان شهرها برای سرمایهگذاری در میناب
هاشمی در بخشی از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس و جایگاه ویژهای که میناب در حال حاضر دارد، از شهرداریهای کلانشهرهای کشور دعوت کرد تا با توجه به پتانسیلهای این منطقه و تکریم یاد شهدای دانشآموز شهرستان، پروژههای توسعهای را در میناب کلنگزنی کنند.
وی افزود: با توجه به فرصتهای پیشآمده، هر شهرداری کلانشهری که برای اجرای طرح و پروژه در میناب آمادگی داشته باشد، قطعاً با موافقت مسئولان شهری و استانی روبرو خواهد شد.
حمایت از توسعه روستایی و دوبانده سازی مسیرها
وی با اشاره به تلاش برای کاهش شکاف میان شهر و روستا، از درخواست تأمین بیش از ۲۰۰۰ تن قیر رایگان برای اجرای پروژههای بنیاد مسکن و دهیاریها در روستاهای حوزه شرق هرمزگان خبر داد.
هاشمی خاطرنشان کرد: در راستای توسعه زیرساختهای حملونقل، تلاش بر این است که تمام مسیرهای در دست اجرای حوزه شرق به بزرگراه و مسیرهای دوبانده تبدیل شوند تا امنیت و سرعت تردد در تمام شهرهای شرق استان ارتقا یابد.
توسعه زیرساختهای ورزشی؛ کلنگزنی سالن جدید ۲۵۰۰ نفره
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس، به پیشرفت پروژههای ورزشی اشاره کرد و گفت: در حالی که ساخت سالن ورزشی ۱۵۰۰ نفره در میناب با پیشرفت چشمگیری همراه است، بهزودی کلنگزنی سالن ورزشی جدید ۲۵۰۰ نفره در این شهرستان نیز انجام خواهد شد که گامی بزرگ در جهت ارتقای سطح سلامت و رفاه جوانان منطقه محسوب میشود.
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