570 طرح عمرانی در هفته دولت در هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد صادقی، صبح امروز در حاشیه بازدید از پروژه های ورزشی شهرستان قشم که با حضور علی آبادی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی صورت گرفت، افزود: در هفته دولت سال 87 در مجموع عملکرد 30 دستگاه اجرایی استان هرمزگان 570 پروژه با صرف اعتباری بیش از 477 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی گفت: بخش حمل و نقل با 171 میلیارد تومان اعتبار، مسکن و شهرسازی با 9/99 میلیارد تومان اعتبار و انرژی با 97 میلیارد تومان از دستگاههایی هستند که بیشترین حجم پروژه را در هفته دولت آماده بهره برداری خواهند داشت.

صادقی اظهار داشت: به لحاظ اعتبار تخصیصی به شهرستانهای متعدد استان، شهرستان بندرعباس با 190 میلیارد تومان، شهرستان حاجی آباد با 71 میلیارد تومان و بندرخمیر با 59 میلیارد تومان پروژه سه شهر استان هستند که بیشترین پروژه ها در آنها به بهره برداری می رسد.

معاون عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به کلنگ زنی 35 پروژه به ارزش 33 میلیارد تومان در هفته دولت بیان داشت: شهرستان بندرعباس با 12 میلیارد تومان، پارسیان با 2/10 میلیارد تومان و میناب با 7/6 میلیارد تومان سه شهر دارای بیشترین پروژه کلنگ زنی در هفته دولت امسال خواهند بود.

وی بهره برداری از 130 کیلومتر راه دوبانده در بخش حمل و نقل، بهره برداری از چندین پست تعدیل کننده برق، طرحهای متعدد هادی روستایی، آب و فاضلاب شهری، فرهنگی و تفریحی و عمران شهری را از شاخص ترین پروژه های مورد افتتاح در هفته دولت عنوان کرد.