سهم تعاون در اقتصاد بوشهر به ۱۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر شنبه در آیین اختتامیه بیست و یکمین جشنواره تعاونیهای برتر استان بوشهر که همزمان با نشست شورای توسعه بخش تعاون برگزار شد، اظهار کرد: سهم بالای تعاون در اقتصاد این استان مرهون الگوی موفق فعالیت تعاونیها در حوزههای راهبردی نظیر آبزیپروری، صید و صیادی، گلخانهها و حملونقل دریایی و زمینی است.
وی با اشاره به برگزاری نشست شورای توسعه بخش تعاون با حضور استاندار بوشهر، افزود: در این نشست، تکالیف ۱۹ دستگاه اجرایی استان بر اساس سند توسعه بخش تعاون مصوب هیئت وزیران، پایش و عملکرد این دستگاهها در حوزه حمایت از بخش تعاون مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: در بیست و یکمین جشنواره تعاونیهای برتر، بیش از ۴۰ درصد از سه هزار و ۹۰۰ تعاونی فعال و در دست اجرای استان مشارکت کردند که پس از ارزیابیهای تخصصی در سامانه جامع، برگزیدگان استانی و ملی مشخص شدند.
پروانه، تابآوری و پایداری در حفظ اشتغال را از شاخصهای اصلی ارزیابی امسال عنوان کرد و گفت: تعاونیهای برگزیده در شرایط خاص با مدیریت بهینه منابع انسانی و حمایت از نیروهای خود، نقش مؤثری در پایداری اقتصادی استان ایفا کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی برگزیدگان پرداخت و افزود: در سطح ملی، شرکت تعاونی بازرگانی بینالمللی توسعه تجارت درویش و تعاونی بازرگانی بینالمللی صنایع غذایی سفیران درویش به عنوان تعاونیهای برتر ملی و شرکت تعاونی کشتیرانی بینالمللی شهر دریایی آفتاب به عنوان تعاونی شایسته تقدیر ملی معرفی شدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: در سطح استانی نیز هفت تعاونی شامل شرکت تعاونی کشت و صنعت پاسارگاد، شرکت تعاونی پویا شیمی گروه ۲۵۷۱، شرکت تعاونی بندرسازان گناوه گروه ۹۲۲، اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان دولت استان بوشهر، شرکت تعاونی لنجداران بندر دیلم، شرکت تعاونی انبوهسازی مسکن عمارتسازان گروه ۹۳۳ و شرکت تعاونی تعمیر و نگهداری شناورهای دریایی مصطفی دریا گروه ۲۶۵۱ به عنوان برترینهای سال ۱۴۰۵ تجلیل شدند.
پروانه خاطرنشان کرد: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت مسیر رشد و تسهیلگری برای فعالیت این مجموعهها را در راستای تقویت اقتصاد مردمی و اشتغالزایی استان دنبال میکند.
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