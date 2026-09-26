تغییر زمان برگزاری تجمعات شبانه در قم؛ پایان فعالیت مواکب تا ۲۲:۳۰

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برپایی تجمعات و برنامههای شبانه در موکبهای برپا شده در نقاط مختلف قم اظهار کرد: همزمانی این برنامهها با آغاز سال تحصیلی، ضرورت تنظیم زمان فعالیت مواکب را با توجه به شرایط دانشآموزان، فرهنگیان و دیگر اقشار حاضر در این برنامهها مطرح کرده است.
وی افزود: در استان قم نزدیک به ۳۰۰ هزار دانشآموز مشغول تحصیل هستند و در کنار آنان دانشجویان و فرهنگیان نیز در برنامههای مردمی و فعالیتهای موکبها حضور دارند، بنابراین باید میان استمرار این حضور اجتماعی و تأمین زمان کافی برای استراحت و حضور بهموقع در مدرسه، دانشگاه و محل کار هماهنگی ایجاد شود.
استاندار قم با اشاره به درخواست مسئولان موکبها برای مدیریت زمان برگزاری برنامهها گفت: در روزهای نخست برپایی این موکبها، فعالیت آنها عمدتاً پس از نماز مغرب و عشا آغاز میشد اما با تغییر فاصله زمانی غروب تا شب، شروع برنامهها در برخی نقاط به ساعات دیرتری منتقل شده بود.
بهنامجو ادامه داد: در مواردی فعالیت موکبها از ساعت ۲۲ یا ۲۲:۳۰ آغاز میشد و همین موضوع باعث میشد زمان پایان برنامهها نیز به ساعات پایانی شب برسد، از این رو مسئولان مواکب خواستار ساماندهی ساعت فعالیتها شدند تا برنامهها در زمان مناسبتری آغاز و زودتر به پایان برسد.
وی با اشاره به تصمیم اتخاذشده برای تنظیم ساعات فعالیت موکبها تصریح کرد: بر اساس این ساماندهی، موکبها فعالیت خود را حدود ساعت ۲۰ یا ۲۰:۳۰ آغاز میکنند و حداکثر تا ساعت ۲۲ یا ۲۲:۳۰ به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
استاندار قم خاطرنشان کرد: این برنامهریزی با هدف آن انجام شده است که دانشآموزان و سایر اقشار حاضر در برنامههای شبانه بتوانند پس از پایان فعالیت موکبها در زمان مناسبی به منازل خود بازگردند و فرصت کافی برای استراحت داشته باشند.
بهنامجو افزود: رعایت این زمانبندی کمک میکند دانشآموزان صبح روز بعد با آمادگی و نشاط بیشتری در مدارس حاضر شوند و فرهنگیان، دانشجویان و سایر افراد نیز بتوانند به موقع به محل تحصیل و کار خود برسند.
استاندار قم با اشاره به حضور خود در میان مردم و موکبهای سطح شهر اظهار کرد: حضور دانشآموزان در برنامههای شبانه قم به ویژه در قالب گروههای سرود دانشآموزی چشمگیر است و این حضور پرنشاط، فضای متفاوتی به برنامههای مردمی بخشیده است.
وی ادامه داد: در جریان حضور در یکی از موکبهای منطقه آذر نیز مسئولان این موکب اعلام کردند که برنامههای خود را از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز و تا ساعت ۲۲ به پایان خواهند رساند تا دانشآموزان حاضر بتوانند پس از پایان برنامهها فرصت کافی برای استراحت داشته باشند.
بهنامجو با اشاره به جایگاه موکبها در برگزاری تجمعات مردمی تصریح کرد: مواکب از پایههای تجمعات مردمی و پشتوانه نظام در برابر دشمنان هستند و ساماندهی زمان فعالیت آنها به معنای محدود کردن این حضور نیست بلکه برای استمرار آن در شرایط آغاز سال تحصیلی انجام شده است.
وی افزود: مدیریت استان در کنار مسئولان موکبها برای اجرای این ساماندهی همکاری خواهد کرد تا برنامههای مردمی همچنان با نشاط و مشارکت عمومی برگزار شود و همزمان روند تحصیل و زندگی روزمره دانشآموزان و خانوادهها نیز دچار اختلال نشود.
استاندار قم تأکید کرد: هدف اصلی از تنظیم ساعت فعالیت موکبها، ایجاد تعادل میان حضور پرنشاط مردم در این برنامهها و ضرورت استراحت و انجام مسئولیتهای روزانه دانشآموزان و دیگر اقشار جامعه است.
بهنامجو خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه، موکبها میتوانند فعالیت خود را در ساعات ابتداییتر شب آغاز کنند و ضمن بهرهمندی از حضور مردم، برنامهها را پیش از دیرهنگام شدن ساعات شب به پایان برسانند.
وی اظهار کرد: استقبال مسئولان موکبها، دانشآموزان، والدین و فرهنگیان از این تصمیم نشان میدهد که ساماندهی زمان فعالیتها میتواند زمینه استمرار برنامههای مردمی را همزمان با آغاز سال تحصیلی فراهم کند.
استاندار قم افزود: مدیریت استان ضمن احترام به حضور و مشارکت مردم، روند اجرای این ساماندهی را دنبال میکند تا برنامههای موکبها استمرار داشته باشد و دانشآموزان نیز بتوانند در کنار حضور در این برنامهها، از زمان کافی برای استراحت و رسیدگی به امور تحصیلی خود برخوردار باشند.
قم- استاندار قم از تغییر زمان برگزاری تجمعات شبانه و ساماندهی فعالیت مواکب خبر داد و گفت: فعالیت موکبها از ساعت ۲۰ تا ساعت ۲۲:۳۰ ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برپایی تجمعات و برنامههای شبانه در موکبهای برپا شده در نقاط مختلف قم اظهار کرد: همزمانی این برنامهها با آغاز سال تحصیلی، ضرورت تنظیم زمان فعالیت مواکب را با توجه به شرایط دانشآموزان، فرهنگیان و دیگر اقشار حاضر در این برنامهها مطرح کرده است.
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