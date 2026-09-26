به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در گفت وگو با تلویزیون العربی گفت: محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از حضور در سازمان ملل متحد منع میشود، درحالی که باید نتانیاهو از این امکان منع میشد.
الحیه اعلام کرد که بیش از چهار بار با طرف آمریکایی دیدار کرده و در این دیدارها مطالبات مردم فلسطین را مطرح کرده است.
وی افزود: در گفتوگو با آمریکاییها درباره رفتار رژیم صهیونیستی و اجرا نکردن توافق از سوی این رژیم صحبت کرده است.
رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: در دیدارهای خود با طرف آمریکایی شاهد نوعی درک از مواضع فلسطینیان بوده و آمریکاییها این دیدارها را مثبت دانستند.
الحیه افزود که از طرف آمریکایی چه در جلسات علنی و چه در گفتوگوهای غیرعلنی، اظهاراتی حاکی از درک و تمجید شنیدهاند، اما این جنبش خواستار «اقدامات واقعی و عملی» است.
رئیس دفتر سیاسی حماس با بیان اینکه منطقه در وضعیت بسیار پرتنشی قرار دارد، گفت: به باور وی، فلسطینیان دروازه ثبات منطقه هستند.
وی همچنین اظهار کرد: رژیم صهیونیستی به دنبال کوچاندن مردم فلسطین است، اما فلسطینیان با طرحهای کوچ اجباری مقابله خواهند کرد.
الحیه افزود: حماس به دفاع و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی با همه ابزارها و وسایل مشروع خود ادامه خواهد داد.
وی درباره طوفان الاقصی (۷ اکتبر) نیز گفت: این عملیات در واکنش به رفتارهای رژیم صهیونیستی و تلاش برای محو و نابودی آرمان فلسطین انجام شد و پس از آن، به گفته وی، ماهیت «جنایتکارانه» این رژیم در شدیدترین شکل خود آشکار شد.
رئیس جنبش حماس تأکید کرد که پس از طوفان الاقصی، جهان مخالفت خود با رژیم صهیونیستی را نشان داده و روند همبستگی با مردم فلسطین افزایش یافته است.
وی گفت: میتوان از شکلگیری واقعیتی جدید در خصوص آرمان فلسطین سخن گفت.
الحیه درباره مذاکرات نیز اظهار کرد: طی سه سالی که تیم مذاکرهکننده فلسطینی را هدایت کرده، منافع مردم فلسطین محور اصلی مواضع آنها بوده است.
وی گفت که این رژیم صهیونیستی بوده که فرصتهای دستیابی به توافق را تلف کرده و عامل کشته شدن اسرای اسرائیلی بوده است.
رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: این جنبش با نقشه راه ارائهشده از سوی نیکولای ملادینوف، رئیس شورای موسوم به شورای صلح غزه و میانجیها موافقت کرده و آماده اجرای آن است.
به گفته وی، این نقشه راه با تکمیل مرحله نخست توافق غزه آغاز میشود و در نهایت به تشکیل کشور فلسطین منتهی خواهد شد.
الحیه افزود :ملادینوف برای پیشبرد روند تلاش میکند، اما اسرائیل برای اجرای توافق به فشار بینالمللی نیاز دارد.
وی گفت: ملادینوف نماینده شورای صلح است و حماس گاهی از مواضع او انتقاد میکند، اما مواضع وی را درک میکند و انتظار دارد نقش خود را بهطور کامل ایفا کند.
رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین تأکید کرد: اولویت نخست حماس توقف تجاوزات علیه مردم فلسطین و پس از آن تحقق وحدت ملی است.
الحیه گفت: کشورهای عربی و اسلامی آماده کمکرسانی به غزه هستند، اما رژیم صهیونیستی مانع این روند میشود.
وی افزود: ساختار کنونی نظام بینالمللی در الزام اسرائیل به اجرای اراده بینالمللی ناتوان است.
الحیه درباره وضعیت داخلی فلسطین نیز گفت: وفاق ملی، دروازه بازسازی نهادهای فلسطینی از جمله سازمان آزادیبخش فلسطین است.
وی افزود: حماس آماده است با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بنشیند و مبانی یک برنامه ملی و وحدت واقعی را تدوین کند.
رئیس دفتر حماس ابراز امیدواری کرد انتخابات، زمینهای برای وحدت جغرافیایی و سیاسی غزه، کرانه باختری و قدس باشد و حماس با ورود به انتخابات پارلمانی با هدف دستیابی به وحدت ملی واقعی موافقت است.
الحیه افزود: اگر انتخابات فلسطین به تعویق بیفتد، این تأخیر باید فرصتی برای سامان دادن به وضعیت داخلی فلسطین باشد و ائتلاف موجود نیز همچنان برقرار و برای مشارکت همه گروهها در ایجاد یک وضعیت ملی باز خواهد بود.
وی همچنین گفت: حماس پیشنهاد میانجیگری میان طرفهای درگیر در یمن را مطرح کرده و ابراز امیدواری کرد این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گیرد.
رئیس دفتر سیاسی حماس درباره روابط خارجی این جنبش نیز گفت: روابط سیاسی آنها متوازن است و برای توسعه و گسترش آن در راستای منافع آرمان فلسطین تلاش میکنند.
الحیه در پایان با هشدار به این که "حماس نمیپذیرد خون فلسطینیان به سوختی برای انتخابات اسرائیل تبدیل شود" تأکید کرد: هدف این جنبش حرکت به مرحله دوم و الزام رژیم صهیونیستی به اجرای نقشه راهی است که حماس با آن موافقت کرده است.
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