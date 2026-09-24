به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس، در واکنش به اظهارات نماینده شورای صلح ترامپ درباره پابرجا بودن توافق آتش‌بس در نوار غزه، تأکید کرد که این ادعا کاملاً با واقعیت میدانی در غزه مغایرت دارد.

قاسم گفت: ارتش رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش‌بس تاکنون بیش از ۱۴۰۰ فلسطینی از نوار غزه را به شهادت رسانده است و همچنان روند ورود کمک‌های بشردوستانه را محدود می‌کند، گذرگاه‌ها را می‌بندد و از ورود کمیته اداری به داخل نوار غزه جلوگیری می‌کند.

سخنگوی حماس افزود که ادامه این اقدامات نشان می‌دهد وضعیت میدانی غزه با ادعای پایدار بودن توافق آتش‌بس فاصله دارد.