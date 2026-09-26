کاجی: مقاومت و ایستادگی ملت ایران ریشه در مکتب دفاع مقدس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاجی شامگاه شنبه در تجمع مردم رشت در میدان شهدای ذهاب رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: گیلان سرزمین مجاهدان شهیدپروری است که در ایام آتش و خون حماسه‌آفرینی کردند.



وی به شکوه و اخلاص رزمندگان گیلانی طی دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: شیرمردان گیلانی در ۱۹ عملیات بزرگ در برابر دشمن ایستادند که امروز همان مقاومت و ایستادگی به تاسی از سیره شهدا سبب شد در میدان بمانیم و خواهیم‌ ماند.



راوی و پیشکسوت دفاع مقدس با بیان اینکه هزینه مقاومت از مذاکره و سازش کمتر است تصریح کرد:

در طول دفاع مقدس، ۴۴ کشور به نمایندگی از رژیم بعث در برابر ایران سینه سپر کردند لذا ملت ایران با هشت سال ایستادگی و با وجود ۲۵ هزار شهید در هر سال به دروازه‌های بصره رسیدند.



کاجی افزود: با شکست دشمن در تقابل نظامی، امروز به جنگ فرهنگی، اقتصادی و ... علیه نظام روی آورده است اما با تاب‌آوری ملت صبور، شکست سنگینی را متحمل خواهد شد.



وی به پیام اصلی دفاع مقدس و شهدا اشاره و عنوان کرد: طبق مکتب مقاومت، از جنگ بیزار هستیم اما مقاومت به مراتب از تسلیم و مذاکره تلفات کمتری خواهد داشت لذا این همان درسی است که در طول تاریخ آموخته‌ایم.



راوی و پیشکسوت دفاع مقدس اضافه کرد: در دوران دفاع مقدس، ۵۷۰ موشک علیه این‌ سرزمین به کار گرفته شد که به دلیل عدم قدرت دفاعی نتوانستیم پاسخ درخور به دشمن بدهیم اما امروز در معرکه جنگ با آمریکا و اسراییل و ۲۸ کشور ناتو بیش از ۹ هزار بار بر سر آنان موشک شلیک کردیم که نشان‌ دهنده قدرت موشکی و قدرت میدان‌داری مردم است.



کاجی به عقب نشینی کیلومتری دشمن در آبراه هرمز اشاره کرد و گفت: این کشور و این مردم علی‌رغم تهددیدات مکرر دشمن هیچ ترسی ندارند

لذا عظمت و مقاومت امروز مردم ریشه در مکتب دفاع مقدس دارد.



وی با بیان اینکه در جنگ روایت‌ها، ابرقدرت‌ها بازنده هستند افزود: باید امروز اعلام‌ کنیم بیش از صد دستور عملیاتی از سوی رهبر معظم انقلاب به قرارگاه خاتم الانبیاء ابلاغ شده است که دشمن را بیچاره خواهد کرد.



راوی و پیشکسوت دفاع مقدس ضمن دعوت به توکل، توسل و ایستادگی در میدان طبق فرمایش رهبر انقلاب تصریح کرد: امروز به فرمان رهبری، مردم در میدان ایستاده‌اند و با وحدت و همدلی تمام نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.