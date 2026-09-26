به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاجی شامگاه شنبه در جمع فعالان رسانهای قرارگاه سردار شهید نایینی رشت ، با اشاره به تغییر ماهیت جنگها در طول تاریخ اظهار کرد: مدل جنگ همواره در حال تغییر بوده است؛ از تیر و کمان در گذشته تا سلاحهای پیشرفته، هوشمند و لیزری امروز، میدان نبرد نیز از یک جغرافیای محدود فراتر رفته و ابعاد مختلفی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه جنگ امروز «ترکیبی و چندلایه» است، افزود: در چنین شرایطی رسانه نقش اول را بر عهده دارد و میدان جنگ تنها در عرصه نظامی دنبال نمیشود؛ بلکه بخش مهمی از تقابلها در فضای رسانه و در عرصه روایتها شکل میگیرد.
کاجی با اشاره به جایگاه «ذکر» و یادآوری در فرهنگ قرآنی، مأموریت فعالان رسانهای را یادآوری داشتهها، تجربهها و میراث نسلهای گذشته دانست و گفت: مأموریت شما با این میکروفون، قلم، دوربین و کاغذ این است که به مردم یادآوری کنید ما وارث چه کسانی هستیم و چه مسیری را پشت سر گذاشتهایم.
وی «روایت میدانی» را یکی از مهمترین مأموریتهای رسانهای عنوان کرد و ادامه داد: اگر روایت میدان بهدرستی انجام نشود، حتی پیروزی در میدان نظامی نیز ممکن است تحت تأثیر آثار و پیامدهای جنگ رسانهای قرار بگیرد.
راوی دوران دفاع مقدس با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری گسترده رسانهای در جنگ روایتها خاطرنشان کرد: امروز طرف مقابل تلاش میکند با هزینههای سنگین رسانهای، روایت نخست را شکل دهد و با اثرگذاری بر افکار عمومی، فضای ذهنی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
کاجی خطاب به فعالان رسانهای تصریح کرد: هر فیلم، هر کلیپ، هر نکته و هر برنامه شما یک گلوله در جنگ روایتهاست؛ البته مأموریت این قرارگاه تنها شلیک این گلولهها نیست، بلکه هدایت لشکرهای رسانهای به سمت اهداف صحیح و اثرگذار در جنگ روایتهاست.
وی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس و نقش شهید نایینی در ثبت و انتقال روایتهای آن دوران، از اهتمام وی به انعکاس دستاوردهای دفاع مقدس یاد کرد و گفت: در آستانه هفته دفاع مقدس باید بیش از گذشته به میراث روایی آن دوران توجه کنیم.
کاجی با اشاره به خاطرهای از دیدار با شهید شهید نایینی اظهار کرد: ایشان از تنظیم و ارسال پیام فتح و آزادی فاو برای رسانهها در دوران دفاع مقدس یاد میکرد و با علاقه از این موضوع سخن میگفت. همچنین بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس و عملیاتهای سپاه با پیگیری و واسطهگری ایشان تدوین و منتشر شد که میتواند به عنوان باقیاتالصالحات از آن یاد کرد.
وی در پایان با اشاره به مسیر طیشده از سوی شهید نایینی و دیگر شهدای عرصه رسانه و روایت، برای فعالان این عرصه آرزوی توفیق کرد و گفت: امیدوارم شما نیز در مسیری که شهید نایینی و دیگر شهدا در این فضا قدم برداشتند، گام بردارید و بتوانید رسالت خود را در عرصه روایت و رسانه به بهترین شکل انجام دهید.
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