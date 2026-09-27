به گزارش خبرنگار مهر، سید اسدالله جولایی، در نشست خبری خود با اشاره به نخستین روزهای شکل‌گیری این مجموعه اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۶۹، شهید سیداسدالله لاجوردی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، به وجود چند زندانی در یکی از بندها اشاره کرد که مرتکب جرم عمدی نشده بودند اما به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه در زندان به سر می‌بردند.

وی افزود: در آن مقطع، قانون بیمه و سازوکارهای فعلی مربوط به پرداخت دیه وجود نداشت و افرادی که در تصادفات دچار حادثه می‌شدند، در صورت ناتوانی در پرداخت دیه، امکان آزادی نداشتند. مبالغ دیه نیز با ارقام امروز قابل مقایسه نبود و در مواردی با پرداخت حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان امکان جلب رضایت فراهم می‌شد.

جولایی با اشاره به افزایش میزان دیه در سال‌های اخیر گفت: امروز مبلغ دیه در ماه‌های عادی به حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام به حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور تأکید کرد: افزایش میزان دیه و تغییر شرایط اقتصادی جامعه، ضرورت حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و نقش خیرین و کمک‌های مردمی در آزادی این افراد را بیش از گذشته نمایان کرده است.

آزادی ۱۹۸ هزار زندانی جرائم غیرعمد از سال ۶۹ تاکنون

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور گفت: از سال ۱۳۶۹ تاکنون بیش از ۱۹۸ هزار زندانی جرائم غیرعمد با کمک‌های مردمی و حمایت ستاد دیه آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشته‌اند.

جولایی با اشاره به سابقه فعالیت ستاد دیه اظهار کرد: از سال ۱۳۶۹ تا امروز، بیش از ۱۹۸ هزار نفر از هموطنان گرفتار در جرائم غیرعمد از زندان آزاد شده و به خانواده‌های خود بازگشته‌اند.

وی افزود: ستاد دیه هیچ دسته‌بندی و محدودیتی در حمایت از افراد ندارد و همه اقشار جامعه، همچنین پیروان ادیان الهی از جمله مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان، در صورت داشتن شرایط لازم، مورد حمایت این ستاد قرار می‌گیرند.

جولایی با تأکید بر اینکه افراد آزادشده مرتکب جرائم عمدی نشده‌اند، گفت: این افراد عمدتاً به دلیل بدهی و حوادث غیرعمد گرفتار شده‌اند و ستاد دیه پس از بررسی شرایط آنها برای آزادی‌شان اقدام می‌کند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور ادامه داد: از ابتدای فعالیت ستاد، خیرین همواره تأکید داشته‌اند که کمک‌های آنان صرف آزادی محکومان جرائم عمدی، سارقان، قاتلان یا افراد دارای جرائم مرتبط با اعتیاد نشود و این مبالغ تنها در اختیار افراد واجد شرایط قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از تأکیدات شهید سیداسدالله لاجوردی در نخستین ابلاغ‌های مربوط به فعالیت ستاد دیه، انجام تحقیقات دقیق درباره وضعیت افراد و پس از آن، شناسایی افراد مستحق بود؛ این موضوع همچنان یکی از اصول مهم فعالیت ستاد دیه است.

جولایی با اشاره به تداوم کمک‌های مردمی به ستاد دیه گفت: در یکی از موارد، بانویی از سنندج در شب‌های گذشته بدون اینکه درخواستی از سوی ستاد مطرح شده باشد، مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب ستاد واریز کرد.

وی افزود: کمک‌های مردمی همچنان ادامه دارد و مردم با مراجعه به دفتر مشارکت‌های مردمی ستاد دیه، در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت می‌کنند.

جولایی با اشاره به عملکرد ستاد دیه در شش ماه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۵0۵۹ زندانی جرائم غیرعمد با مجموع بدهی ۳۷ هزار میلیارد تومان از زندان آزاد شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۲۶۱ نفر از زندانیان آزادشده زن و ۲۹۸ نفر مرد بودند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور تأکید کرد: فرآیند آزادی این زندانیان پس از بررسی دقیق وضعیت مالی و احراز استحقاق آنها انجام می‌شود تا کمک‌های مردمی به افراد واجد شرایط اختصاص پیدا کند.

صلح و سازش؛ عامل آزادی بیش از هزار زندانی بدون پرداخت کمک مالی

جولایی با اشاره به نقش صلح و سازش در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: در شش ماه نخست امسال، یک‌هزار و ۳۴ نفر از زندانیان از طریق صلح و سازش و بدون پرداخت مستقیم ستاد دیه آزاد شدند.

وی افزود: مصلحان و یاوران ستاد دیه با گفت‌وگو با طلبکاران توانستند بخشی از مطالبات را ببخشند یا برای آن اعسار و مهلت پرداخت دریافت کنند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به نقش طلبکاران و قضات در فرایند آزادی زندانیان اظهار کرد: از مجموع ۳۷ هزار میلیارد تومان بدهی زندانیان آزادشده، بخش قابل توجهی از طریق گذشت طلبکاران، پذیرش اعسار و کمک‌های ستاد دیه تأمین شده است.

۲۰ هزار زندانی جرائم غیرعمد در انتظار حمایت

جولایی درباره آخرین وضعیت زندانیان در صف دریافت کمک‌های ستاد دیه گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار و ۶۴۰ زندانی جرائم غیرعمد در نوبت حمایت قرار دارند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۶ هزار و ۴۲۸ نفر دارای محکومیت‌های مالی، ۴۴۳ نفر بدهکار مهریه و نفقه و ۱۶۹ نفر نیز مربوط به سایر محکومیت‌های غیرعمد هستند.

جولایی گفت: تهران با ۲ هزار و ۸۴۵ زندانی، بیشترین تعداد زندانیان جرائم غیرعمد در انتظار حمایت ستاد دیه را دارد و پس از آن استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی نیز بیش از هزار زندانی غیرعمد در صف حمایت دارند.

حداقل بدهی زندانیان مالی جرائم غیرعمد ۴۵۰ میلیون تومان است

جولایی درباره میزان بدهی زندانیان واجد شرایط آزادی گفت: حداقل بدهی زندانیان مالی جرائم غیرعمد که ستاد دیه در پرونده آنها ورود می‌کند، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است و در برخی موارد، این رقم بیشتر نیز می‌شود.

وی با اشاره به فرایند بررسی پرونده‌ها افزود: پس از بررسی وضعیت مالی زندانی، میزان آورده، گذشت طلبکار و تسهیلات قابل دریافت مشخص می‌شود و ستاد دیه برای تأمین باقی‌مانده بدهی اقدام می‌کند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور همچنین با هشدار نسبت به کلاهبرداری با عنوان جمع‌آوری کمک برای آزادی زندانیان، از مردم خواست پیش از پرداخت هرگونه وجه، از طریق مراجع و شماره‌های رسمی ستاد دیه از صحت موضوع اطمینان حاصل کنند.