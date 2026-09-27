هشدار هواشناسی کرمان درباره احتمال بارش باران و وزش باد شدید

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی امروز (یکشنبه) در سطح استان کرمان جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۳، از روز دوشنبه تا پایان هفته جاری، شرایط برای افزایش ابر در مناطق مختلف استان کرمان فراهم خواهد بود.
همچنین در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان، احتمال وقوع بارشهای پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیشبینی میشود.
اداره کل هواشناسی استان کرمان از شهروندان خواسته است با توجه به شرایط جوی پیشبینیشده، توصیههای ایمنی را مورد توجه قرار دهند.
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