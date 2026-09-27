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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

هشدار هواشناسی کرمان درباره احتمال بارش باران و وزش باد شدید

هشدار هواشناسی کرمان درباره احتمال بارش باران و وزش باد شدید

کرمان- اداره کل هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: از روز دوشنبه تا پایان هفته جاری، در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان احتمال بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز (یکشنبه) در سطح استان کرمان جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۳، از روز دوشنبه تا پایان هفته جاری، شرایط برای افزایش ابر در مناطق مختلف استان کرمان فراهم خواهد بود.

همچنین در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان کرمان از شهروندان خواسته است با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، توصیه‌های ایمنی را مورد توجه قرار دهند.

کد مطلب 6959961

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