کتاب «من همین رضا سنجرانی را دوست دارم» در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «من همین رضا سنجرانی را دوست دارم»، تازه‌ترین روایت مکتوب از زندگی شهید مدافع حرم محمدرضا سنجرانی با حضور خانواده و همرزمان شهید، جمعی از چهره‌های فرهنگی و اهالی کتاب در مشهد برگزار شد؛ مراسمی که محور اصلی آن، بازخوانی چهره واقعی و بی‌تکلف شهیدی بود که دوستانش او را نه فقط با میدان نبرد، بلکه با شوخی‌ها، رفاقت‌ها، جدیت‌ها و زندگی معمولی‌اش به یاد می‌آورند.

این مراسم در پاتوق خانوادگی کتابرسان برگزار شد و محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام محمدرضا زائری، مجید عسگری، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی، حاج علی پیراسته، راوی دفاع مقدس و از دوستان شهید، حاج مهدی اکبری، مداح و از دوستان شهید، محسن ذوالفقاری، نویسنده اثر، خانواده و همرزمان شهید سنجرانی در آن حضور داشتند. اجرای برنامه را امین غفاری برعهده داشت و در بخش‌هایی از مراسم نیز تصاویر و فیلم‌هایی کمتر دیده‌شده از شهید برای حاضران به نمایش درآمد. در این برنامه کتاب با حضور مهمانان پیش‌گفته و مادر و همسر شهید رونمایی شد.

«من همین رضا سنجرانی را دوست دارم» حاصل پژوهش محسن ذوالفقاری درباره زندگی محمدرضا سنجرانی است؛ پژوهشی که تنها به خاطرات دیگران از او متکی نیست. بخش قابل توجهی از روایت کتاب از زبان خود شهید شکل گرفته و نویسنده با استفاده از فیلم‌ها، فایل‌های صوتی، دست‌نوشته‌ها و گفت‌وگوهای به‌جامانده از سنجرانی تلاش کرده است صدای خود او را نیز وارد روایت زندگی‌اش کند. نیم دیگر کتاب نیز از خلال خاطرات خانواده، دوستان و همرزمان شکل گرفته است.

همین ویژگی به یکی از محورهای اصلی مراسم رونمایی تبدیل شد؛ اینکه روایت شهدا زمانی می‌تواند با نسل تازه ارتباط برقرار کند که آنها را همان‌گونه که بوده‌اند نشان دهد؛ با زندگی روزمره، شوخی، رفاقت، فراز و فرود، انتخاب‌ها و حتی تناقض‌های انسانی‌شان.

رضا سنجرانی در میان دوستان و همرزمانش شخصیت شناخته‌شده‌ای داشت؛ چهره‌ای که بخشی از مخاطبان پیش از انتشار کتاب نیز او را از فیلم‌ها و شوخی‌های باقی‌مانده از دوران حضورش در سوریه می‌شناختند. اما کتاب تلاش کرده از این تصویر کوتاه و پراکنده عبور کند و تصویری کامل‌تر از او ارائه دهد؛ از کودکی و خانواده و رفاقت‌هایش تا زندگی کاری، حضور در میدان و سرانجام شهادت در دیرالزور. نویسنده در پیشگفتار کتاب نیز تأکید می‌کند که هدفش نشان دادن «آقارضای واقعی» بوده است؛ شخصیتی که در روایت او، هم اشتباه و یاغی‌گری دارد و هم مرام، حماسه و رسیدن.