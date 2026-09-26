جانبازان بهترین مخلوقات خدا در مسیر ابدیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی عسکری عصر شنبه در جلسه «شنبههای گفتگو» که با حضور جانبازان بصیر و همسران گرانقدرشان در سالن شهید سلیمانی استانداری خراسان رضوی با هدف تکریم و شنیدن دغدغههای جانبازان بصیر برگزار شد، با ادای احترام به مقام شامخ ایثارگران، اظهار کرد: واقعیت امر این است که ما در برابر ذات اقدس الهی، هرچه داریم از اوست. جانبازان عزیز ما، در زمره بهترین مخلوقات خداوند هستند که با جاننثاری و عبور از خواستههای نفسانی، در مسیر ابدیت گام برداشتهاند.
معاون فرهنگی و زیارت استاندار خراسان رضوی با اشاره به جایگاه رفیع همسران جانبازان، افزود: همسران صبور و فداکار این عزیزان نیز چراغ راه و الگوی عملی صبر و سلامت دینی محسوب میشوند و وجود این بزرگواران برای جامعه ما مایه برکت و درسآموزی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری خاطرهای از ماموریتهای خود در فرانسه و نحوه تکریم کهنهسربازان جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی، بر اهمیت الگوبرداری از شیوههای تکریم ایثارگران تأکید کرد و گفت: در آنجا دیدم که یک کهنهسرباز با چه احترامی از سوی دولت و نظام بانکی حمایت میشود و خدمات رفاهی گستردهای به او ارائه میگردد. این نشان میدهد که توجه به جایگاه ایثارگران، یک اصل پذیرفتهشده جهانی برای پاسداشت حافظان امنیت و کیان یک کشور است.
عسکری با بیان اینکه لایحه خدمات ایثارگران در مجلس هفتم با همت و پیگیریهای دلسوزانه پیشنهاد و تصویب شد، تصریح کرد: اگرچه امروز دولت در شرایط خاص اقتصادی و ناترازیهای مالی قرار دارد، اما تمام تلاش ما باید بر این باشد که دغدغههای معیشتی و رفاهی، بهویژه در تامین مسکن برای جانبازان عزیز وجود نداشته باشد.
معاون فرهنگی و زیارت استاندار خراسان رضوی ضمن قدردانی از حضور جانبازان در این جلسه، ابراز امیدواری کرد با همافزایی مسئولان استانی و کشوری، زمینه برای خدمترسانی بهتر و درخور شأن این ایثارگران فراهم شود و روحیه حماسی و ایثارگری همواره در جامعه زنده بماند.
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