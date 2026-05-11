به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در ادامه پیگیری‌های مستمر برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه استان، با سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.



در این نشست، مهم‌ترین طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار استان بوشهر در حوزه‌های عمرانی، زیربنایی، اقتصادی و خدماتی، مورد بررسی قرار گرفت.



استاندار بوشهر در این نشست، توضیحاتی در خصوص روند اجرایی پروژه‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و نیازهای اعتباری استان بویژه پروژه‌هایی که در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند ارائه کرد.



زارع با اشاره به ظرفیت‌های مهم اقتصادی، صنعتی و انرژی استان بر ضرورت تسریع در تخصیص اعتبارات مصوب و تأمین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام تاکید کرد.



استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: تکمیل طرح‌های زیرساختی استان بوشهر نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارتقای خدمات عمومی خواهد داشت.



وی با اشاره به پروژه‌های مرتبط با حوزه راه و حمل و نقل، آب و فاضلاب، بهداشت و درمان و زیرساخت‌های بندری، خواستار حمایت ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این طرح‌ها شد.



استاندار بوشهر با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، در راستای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان، خواستار تخصیص و ابلاغ اعتبارات محقق شده به استان بوشهر شد.



سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت راهبردی استان بوشهر در اقتصاد کشور اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه از طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار استان بوشهر حمایت خواهد کرد.

