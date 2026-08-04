به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، به همراه فرماندار عسلویه، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان و سرمایهگذار پروژه، از آبشیرینکن بخش خصوصی عسلویه بازدید کردند.
رسول رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر صبح سه شنبه در جریان این بازدید، با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار آب شرب شهرستان عسلویه، اظهار کرد: به منظور تسریع در بهرهبرداری از این پروژه، حمایتها و کمکهای مالی لازم از سرمایهگذار انجام خواهد شد تا این طرح در هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
فرماندار شهرستان عسلویه نیز با اشاره به اهمیت این پروژه در کاهش تنش آبی شهرستان، گفت: بهرهبرداری از این آبشیرینکن نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تأمین آب شرب و بهبود خدماترسانی به شهروندان خواهد داشت
اسکندر پاسالار افزود: فرمانداری عسلویه با همکاری دستگاههای اجرایی، رفع موانع و تکمیل هرچه سریعتر این پروژه را با جدیت دنبال میکند.
در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، روند اجرای عملیات و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات و تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از این طرح با حضور مسئولان ذیربط مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
پروژه آبشیرینکن بخش خصوصی عسلویه از طرحهای مهم زیرساختی شهرستان است که با بهرهبرداری از آن، بخشی از نیاز آب شرب شهر عسلویه از طریق ظرفیت جدید تولید آب شیرین تأمین خواهد شد.
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