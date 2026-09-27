حجتالاسلام سجاد هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانوادهها باید نسبت به فرزندان خود هوشیار باشند، چراکه دشمن تلاش میکند از راههای مختلف، جوانان و نوجوانان را از مسیر حق، صراط مستقیم و مسیر ولایت دور کند و در این زمینه برنامهریزی گستردهای دارد.
وی افزود: دشمن در موضوع حجاب و عفاف، بهویژه در میان دختران، برنامه ویژهای دارد و یکی از محورهای این برنامه ترویج کشف حجاب و عادیسازی برهنگی است. دختران و فرزندان ما بسیار باارزش هستند و باید خانوادهها نسبت به حفظ کرامت و ارزش آنان توجه داشته باشند.
ضرورت مراقبت خانوادهها از فرزندان در برابر آسیبهای اجتماعی
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: در مورد پسران نیز خانوادهها باید مراقبت بیشتری داشته باشند. گاهی علاقه به ورزش و فوتبال به حدی میرسد که فرد نسبت به آن وابستگی پیدا میکند و حتی برخی امور مهم مانند نماز و عبادت را تحت تأثیر قرار میدهد. ممکن است فرد برای تماشای یک مسابقه، برنامههای دیگر زندگی خود را کنار بگذارد و این علاقه زمانی خطرناک میشود که به وابستگی تبدیل شود و حتی زمینه پرخاشگری نسبت به پدر و مادر را فراهم کند.
هوشمند تصریح کرد: موضوع مهم دیگر، مواد مخدر، اعتیاد و مشروبات الکلی است. پدر و مادرها نباید تصور کنند چون خودشان اطلاعاتی درباره مواد مخدر ندارند، فرزندانشان نیز از آنها بیاطلاع هستند. برخی مواد مخدر با نامهای فریبندهای مانند «گل» و عناوین دیگر معرفی میشوند و همین نامها ممکن است موجب شود برخی افراد تصور کنند با یک ماده گیاهی یا دارویی روبهرو هستند، در حالی که با مواد مخدر خطرناک مواجهاند.
وی بیان کرد: در برخی گزارشها، مواد مخدر به والدین نشان داده شده و آنها در ابتدا به دلیل ظاهر این مواد، تصور کردهاند که یک گیاه دارویی است؛ اما وقتی همان مواد به نوجوانان و دانشآموزان نشان داده شده، بسیاری از آنها بلافاصله نام ماده و حتی برخی شیوههای مصرف آن را میشناختند. این مسئله نشان میدهد که خانوادهها نباید به دلیل بیاطلاعی خود تصور کنند فرزندانشان نیز از این موضوعات اطلاعی ندارند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان ادامه داد: وضعیت در زمینه مواد مخدر به اندازهای جدی است که والدین باید شناخت خود را افزایش دهند و نسبت به رفتار، دوستان و محیط رفتوآمد فرزندانشان حساس باشند. همچنین نباید تصور کنیم چون فرزندمان مذهبی، مسجدی و نمازخوان است، بنابراین هیچ خطری او را تهدید نمیکند. اعتیاد و آسیبهای اجتماعی میتواند هر خانوادهای را درگیر کند و لازم است پیشگیری و مراقبت همواره مورد توجه باشد.
هوشمند اضافه کرد: یکی از مهمترین راهکارها این است که پدر و مادر با فرزند خود رفیق باشند. اگر نوجوان با خانواده رابطه صمیمی داشته باشد، در صورت مشاهده یک اتفاق، مواجهه با یک ماده مخدر یا قرار گرفتن در یک موقعیت نامناسب، میتواند موضوع را با پدر و مادر خود مطرح کند. خانواده باید به گونهای رفتار کند که فرزند برای بیان مشکلات خود احساس امنیت داشته باشد.
فضای مجازی و محتوای نامناسب؛ آسیب پنهان برای نوجوانان
وی بیان کرد: اعتیاد به فضای مجازی و دسترسی به محتوای غیراخلاقی نیز از دیگر آسیبهایی است که خانوادهها باید نسبت به آن هوشیار باشند. گاهی والدین تلفن همراه را برای فرزند خود تهیه میکنند، اما توجه ندارند که فرزندشان از این وسیله برای چه کاری استفاده میکند و چه محتواهایی را مشاهده میکند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان ادامه داد: اگر شبکههای اجتماعی و بهویژه برخی محتواهای منتشرشده در اینستاگرام بدون نظارت در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گیرد، میتواند آثار مختلفی بر ذهن و رفتار آنان داشته باشد. محتوای کوتاه و پیدرپی، نمایش تجملگرایی و سبکهای مختلف زندگی و همچنین محتواهای نامناسب میتواند بهصورت غیرمستقیم بر نگرش افراد تأثیر بگذارد و موجب نارضایتی از زندگی و مقایسه مداوم خود با دیگران شود.
هوشمند تصریح کرد: یکی از مشکلات دیگر، وابستگی به این محتواهاست؛ بهگونهای که فرد ممکن است برنامه را حذف کند اما دوباره آن را نصب کند و نتواند استفاده خود را کنترل کند. وقتی نوجوان ساعتهای زیادی از روز را با تلفن همراه سپری میکند، نباید انتظار داشته باشیم بدون هیچ مشکلی به درس و فعالیتهای دیگر خود بپردازد. والدین باید برای استفاده فرزندان از تلفن همراه و فضای مجازی برنامه و نظارت داشته باشند.
مراقبت از ارتباطات و گروههای انحرافی
وی افزود: موضوع دیگر، گروههای انحرافی است که ممکن است ظاهر مناسبی داشته باشند و حتی برخی از آنها با عناوینی مانند گروههای عرفانی فعالیت کنند. ممکن است افرادی در این جلسات از نماز، قرآن یا موضوعات دینی نیز سخن بگویند، اما خانوادهها باید بدانند فرزندشان به چه جلسهای میرود، این جلسات در کجا برگزار میشود، چه افرادی در آن حضور دارند و فرزندشان با چه کسانی ارتباط دارد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: خانوادهها نباید نسبت به این موضوعات بیتفاوت باشند و بعد از ایجاد مشکل تازه متوجه موضوع شوند. پدر و مادر باید از ابتدا نسبت به محیط دوستان، رفتوآمدها، جلسات و ارتباطات فرزند خود شناخت داشته باشند و در صورت مشاهده نشانههای غیرعادی، موضوع را جدی بگیرند.
هوشمند ادامه داد: بازیهای موبایلی و رایانهای نیز اگر بدون کنترل و در ساعتهای طولانی مورد استفاده قرار گیرند، میتوانند موجب وابستگی شوند. گاهی نوجوان ساعتها درگیر بازی با تلفن همراه یا رایانه است و خانواده نیز این مسئله را جدی نمیگیرد، در حالی که اگر این وابستگی از سنین پایین شکل بگیرد، ممکن است در سالهای بعد کنترل آن دشوارتر شود.
هشدار نسبت به قمار اینترنتی و وعدههای یکشبه ثروتمند شدن
وی بیان کرد: موضوع دیگر، شرطبندی و قمار، بهویژه شکل اینترنتی آن است. خانوادهها باید مراقب باشند که فرزندانشان و حتی خودشان وارد این فضاها نشوند. شرطبندی و قمار از نظر شرعی حرام است و درآمد حاصل از آن نیز حرام خواهد بود و نباید اجازه داد این مسئله به یک عادت و آسیب اجتماعی تبدیل شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان اضافه کرد: در کنار این موارد، خانوادهها باید نسبت به فعالیتهای مالی و وعدههای یکشبه پولدار شدن نیز هوشیار باشند. در برخی حوزههای اینترنتی و فعالیتهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، علاوه بر خطرات مختلف، زمینه کلاهبرداری نیز وجود دارد و افراد نباید فریب وعدههای کسب سود سریع و بدون زحمت را بخورند.
هوشمند تصریح کرد: همانطور که گفته شده است، «نابرده رنج گنج میسر نمیشود» و باید این فرهنگ را به فرزندانمان آموزش دهیم که برای موفقیت و پیشرفت باید تلاش و زحمت کشید و نباید به دنبال راههای آسان و وعدههای غیرواقعی برای ثروتمند شدن بود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز مورد تأکید است، هوشیاری خانوادههاست. پدر و مادر نباید صرفاً به این دلیل که فرزندشان چادری، نمازخوان، مسجدی یا مذهبی است، از نظارت بر او غافل شوند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردستان یادآور شد: لازم است خانوادهها موضوع را جدی بگیرند، با فرزندان خود ارتباط دوستانه داشته باشند، بر رفتوآمد و ارتباطات آنان نظارت کنند و در کنار محبت، آگاهی و مراقبت را نیز جدی بگیرند.
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