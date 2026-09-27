به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان، گفت: توسعه هنرستانها و فراهمکردن زیرساختهای مناسب برای آموزشهای فنی و مهارتی، نقش مهمی در توانمندسازی نسل جوان و آمادهسازی دانشآموزان برای ورود به بازار کار دارد.
وی افزود: این هنرستان با زیربنای ۲ هزار و ۱۰۰ مترمربع و اعتبار ۴۴۰ میلیارد ریال، با بهرهبرداری از آن، ظرفیت جدیدی برای آموزشهای فنی و مهارتی و اسکان دانشآموزان فراهم شده است.
لکزایی توسعه فضاهای هنرستانی را از اولویتهای حوزه نوسازی مدارس استان عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم با توسعه فضاهای آموزشی و مهارتی استاندارد، زمینه دسترسی عادلانه دانشآموزان سیستان و بلوچستان به فرصتهای آموزشی و مهارتآموزی فراهم شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خاطرنشان کرد: افتتاح این هنرستان در آغاز سال تحصیلی جدید، گامی در راستای تقویت زیرساختهای آموزش فنی و حرفهای و توسعه عدالت آموزشی در شهرستان سرباز است.
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