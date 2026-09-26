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۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۵

برگزاری اجتماع شبانه مردم ارومیه در موج ۲۱۰ با حضور مهدی رسولی

برگزاری اجتماع شبانه مردم ارومیه در موج ۲۱۰ با حضور مهدی رسولی

ارومیه - موج ۲۱۰ شب های مقاومت ملی شنبه شب با حضور حاج مهدی رسولی مداح برجسته کشوری در ارومیه برگزار شد.

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کد مطلب 6959633

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