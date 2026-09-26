https://mehrnews.com/x3d9Fm ۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6959633 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ برگزاری اجتماع شبانه مردم ارومیه در موج ۲۱۰ با حضور مهدی رسولی ارومیه - موج ۲۱۰ شب های مقاومت ملی شنبه شب با حضور حاج مهدی رسولی مداح برجسته کشوری در ارومیه برگزار شد. دریافت 38 MB کد مطلب 6959633 کپی شد مطالب مرتبط روایت ۲۱۰ شب مقاومت و ایستادگی مردم محلات همزمان با هفته دفاع مقدس ۲۱۰ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب ۲۱۰ شب در امتداد آرمان؛ جلوههای شور و شعور در خمین دویست و دهمین شب تجمعات مردم کرج برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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