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۵ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۶

ایجاد دامداری ۱۰۰۰ رأسی پرواربندی گوساله در نور

ایجاد دامداری ۱۰۰۰ رأسی پرواربندی گوساله در نور

نور- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ایجاد و فعالیت واحد دامداری هزار رأسی پرواربندی گوساله در روستای گیلانده شهرستان نور خبر داد.

حسین نگهدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت واحد دامداری هزار رأسی پرواربندی گوساله در روستای گیلانده شهرستان نور اظهار کرد: ایجاد واحدهای بزرگ دامپروری و استفاده از ظرفیت‌های موجود، یکی از مسیرهای مهم برای افزایش تولید و تقویت زنجیره تأمین گوشت قرمز در استان است.

وی افزود: واحدهای پرواربندی گوساله نقش مهمی در تکمیل فرآیند تولید گوشت قرمز دارند و افزایش ظرفیت این واحدها می‌تواند بخشی از نیاز بازار به محصولات پروتئینی را تأمین و زمینه پایداری بیشتر تولید را فراهم کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام شده در این واحد ادامه داد: حفظ و فعال نگه داشتن ظرفیت‌های ایجادشده در بخش دامپروری از اهمیت بالایی برخوردار است و دستگاه‌های متولی باید مسائل و مشکلات تولیدکنندگان را در چارچوب وظایف خود پیگیری کنند.

نگهدار گفت: اقتصادی بودن فعالیت دامداری به عوامل مختلفی از جمله مدیریت تغذیه، تأمین نهاده‌ها، کنترل هزینه‌ها، رعایت اصول بهداشتی و مدیریت صحیح گله وابسته است و توجه همزمان به این موارد می‌تواند بهره‌وری واحدهای پرواربندی را افزایش دهد.

وی بر ضرورت رعایت ضوابط فنی و بهداشتی در واحدهای دامپروری تأکید کرد و افزود: سلامت دام و مدیریت مناسب فرآیند پرواربندی از عوامل مؤثر در کیفیت و میزان تولید است و تولیدکنندگان باید استانداردهای مربوط به نگهداری، تغذیه و بهداشت دام را مورد توجه قرار دهند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان نور در حوزه کشاورزی و دامپروری اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های تولیدی در روستاها می‌تواند علاوه بر افزایش تولید، به ایجاد اشتغال پایدار و افزایش گردش اقتصادی در این مناطق منجر شود.

نگهدار تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در دامپروری زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که ظرفیت واحدهای ایجادشده به شکل کامل مورد استفاده قرار گیرد و در کنار آن، مسائل مربوط به نهاده، تولید، بهداشت و بازار نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: افزایش بهره‌وری واحدهای موجود در کنار توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید، از رویکردهای مهم در بخش دامپروری استان است و تلاش می‌شود با بررسی مسائل واحدهای تولیدی، زمینه استمرار فعالیت و افزایش ظرفیت تولید فراهم شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: زنجیره تولید گوشت قرمز مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته است و تقویت هر یک از حلقه‌های آن از جمله واحدهای پرواربندی، می‌تواند در افزایش ظرفیت تولید و پایداری این زنجیره مؤثر باشد.

نگهدار در پایان گفت: حمایت از تولیدکنندگان، حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، رفع موانع تولید و ارتقای بهره‌وری واحدهای دامپروری از جمله برنامه‌هایی است که برای تقویت بخش دام و افزایش تولید محصولات دامی در مازندران دنبال می‌شود.

کد مطلب 6959680

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