به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار شامگاه سه‌شنبه در کارگروه تخصصی بررسی اهداف تکلیفی برنامه هفتم پیشرفت در بخش دام و طیور با اشاره به جایگاه بهره‌وری در تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: دستیابی به توسعه پایدار در بخش دام و طیور، مستلزم اصلاح فرآیندهای تولید، استفاده بهینه از منابع، ارتقای شاخص‌های فنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی است.

وی با بیان اینکه در این نشست اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم در زیربخش‌های مختلف دام و طیور مورد بررسی قرار گرفت، افزود: شاخص‌های مرتبط با تولید گوشت قرمز، شیر، مرغ گوشتی، تخم‌مرغ و سایر تولیدات دامی ارزیابی و مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تحقق این اهداف نیز بررسی شد.

نگهدار، محدودیت منابع، نوسانات تأمین نهاده‌های تولید، برخی مشکلات ساختاری واحدهای تولیدی و ضرورت به‌روزرسانی شیوه‌های مدیریتی را از جمله موانع افزایش بهره‌وری برشمرد و تصریح کرد: رفع این چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، همکاری دستگاه‌های مرتبط و مشارکت فعال بهره‌برداران است.

وی تأکید کرد: رویکرد اصلی در برنامه هفتم، حرکت از توسعه صرفاً کمی به سمت ارتقای کیفیت و بهره‌وری تولید است؛ به گونه‌ای که افزایش تولید همزمان با کاهش هزینه‌های تمام‌شده، بهبود ضریب تبدیل، کاهش تلفات، ارتقای سلامت دام و طیور، مدیریت مصرف آب و انرژی و استفاده از فناوری‌های نوین محقق شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به جایگاه این استان در تولیدات دامی کشور خاطرنشان کرد: مازندران سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و تحقق اهداف بهره‌وری در این بخش، علاوه بر اهمیت استانی، نقش مؤثری در تأمین نیازهای ملی خواهد داشت.

وی افزود: هم‌افزایی میان بخش‌های اجرایی، تحقیقاتی، فنی و تولیدکنندگان، زمینه‌ساز تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و افزایش بهره‌وری پایدار در صنعت دام و طیور استان خواهد بود.