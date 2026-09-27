ترافیک سنگین در معابر اصلی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد، صبح امروز پنجم مهرماه، شاهد ترافیک سنگین و پرحجم در بسیاری از شریان‌های اصلی و معابر سطح شهر هستیم که موجب کندی حرکت خودروها شده است.

هم‌اکنون بار ترافیکی سنگینی در مسیرهای پل آموزگار به سمت میدان استقلال و امتداد آن تا میدان آزادی، ابتدای شهید صیاد شیرازی به سمت میدان فلسطین، طول بلوار عبادی از تقاطع عبادی-گاز به سمت تقاطع راه‌آهن، میدان جمهوری به سمت سه‌راه بعثت، میدان امام حسین (ع) به سمت تقاطع خواجه‌ربیع، میدان قائم به سمت میدان آزادی، طول بلوار فردوسی حدفاصل میدان استقلال تا تقاطع خیام-فردوسی، طول بلوار سجاد، طول بلوار فکوری تا میدان ۸ شهریور، طول بلوار طبرسی حدفاصل انتهای طبرسی شمالی تا طبرسی ۷، و همچنین تقاطع امامت-معلم به سمت بزرگراه آزادی اعلام شده است.

با توجه به افزایش تردد دانش‌آموزان و والدین در سطح شهر و ساعات آغازین فعالیت مدارس، مرکز کنترل ترافیک از تمامی رانندگان محترم تقاضا دارد ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، با صبر و شکیبایی بیشتری تردد کرده و به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی، با احتیاط کامل رانندگی کنند.