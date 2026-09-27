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۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۹

ضرورت توجه و دقت مضاعف در صدور مجوزهای کسب و کار در فرآورده‌های دامی

ضرورت توجه و دقت مضاعف در صدور مجوزهای کسب و کار در فرآورده‌های دامی

اردبیل- رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: توجه ودقت مضاعف در صدور مجوزهای کسب و کار در عرصه فرآورده‌های دامی در راستای صیانت از سلامت عمومی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو در دیدار اعضای هیأت مدیره سازمان نظام دامپزشکی استان اردبیل، بر ضرورت توجه و دقت مضاعف در صدور مجوزهای کسب و کار در عرصه فرآورده‌های دامی به جهت اعمال نظارت‌های قانونی و بهداشتی موثر و بهینه در حوزه دامپزشکی و نیز برخورد قاطع با کشتارگاه‌ها و واحدهای غیرمجاز تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت وظایف و رسالت‌های دامپزشکی در حفظ سلامت عمومی، افزود: نظارت دقیق بر مراکز و واحدهای تولید، عرضه و توزیع فرآورده‌ها و مواد خوراکی مرتبط با دام و طیور، از جمله وظایف مهم و اثرگذار این مجموعه در صیانت از سلامت جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت:
با تأکید بر اهمیت و جایگاه استان در حوزه دام و طیور، خواستار ارتقای عملکرد دستگاه‌های متولی و تقویت نظارت‌ها در عرصه‌های مختلف دامپزشکی شد و افزود: در صدور مجوز فعالیت برای واحدهای مرتبط با این حوزه باید قانون و ضوابط و موازین بهداشتی به عنوان شاخص اصلی مورد توجه قرار گیرد و نظارت بر تولید و عرضه مواد خوراکی و فرآورده‌های حوزه دامپزشکی نیز با جدیت دنبال شود.

وی با اعلام نارضایتی از وضعیت عملکردی دامپزشکی استان در امر نظارت بر کشتار و عرصه دام وطیور در استان ، بر ضرورت برخورد قانونی با کشتارگاه‌های غیرمجاز دام و واحدها و صنوف فاقد مجوز تأکید کرد و گفت: انجام کشتار در مراکز مجاز و با رعایت کامل ضوابط و موازین بهداشتی، از مطالبات جدی مردم و دستگاه قضایی است و با متخلفان این حوزه مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

کد مطلب 6959848

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