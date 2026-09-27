به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو در دیدار اعضای هیأت مدیره سازمان نظام دامپزشکی استان اردبیل، بر ضرورت توجه و دقت مضاعف در صدور مجوزهای کسب و کار در عرصه فرآورده‌های دامی به جهت اعمال نظارت‌های قانونی و بهداشتی موثر و بهینه در حوزه دامپزشکی و نیز برخورد قاطع با کشتارگاه‌ها و واحدهای غیرمجاز تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت وظایف و رسالت‌های دامپزشکی در حفظ سلامت عمومی، افزود: نظارت دقیق بر مراکز و واحدهای تولید، عرضه و توزیع فرآورده‌ها و مواد خوراکی مرتبط با دام و طیور، از جمله وظایف مهم و اثرگذار این مجموعه در صیانت از سلامت جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت:

با تأکید بر اهمیت و جایگاه استان در حوزه دام و طیور، خواستار ارتقای عملکرد دستگاه‌های متولی و تقویت نظارت‌ها در عرصه‌های مختلف دامپزشکی شد و افزود: در صدور مجوز فعالیت برای واحدهای مرتبط با این حوزه باید قانون و ضوابط و موازین بهداشتی به عنوان شاخص اصلی مورد توجه قرار گیرد و نظارت بر تولید و عرضه مواد خوراکی و فرآورده‌های حوزه دامپزشکی نیز با جدیت دنبال شود.

وی با اعلام نارضایتی از وضعیت عملکردی دامپزشکی استان در امر نظارت بر کشتار و عرصه دام وطیور در استان ، بر ضرورت برخورد قانونی با کشتارگاه‌های غیرمجاز دام و واحدها و صنوف فاقد مجوز تأکید کرد و گفت: انجام کشتار در مراکز مجاز و با رعایت کامل ضوابط و موازین بهداشتی، از مطالبات جدی مردم و دستگاه قضایی است و با متخلفان این حوزه مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد.