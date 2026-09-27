شترمرغ؛ ظرفیت تازه هیرمند برای اشتغال و امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری، مهدی شادمان گفت: در راستای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های کشاورزی و توسعه فرصت‌های شغلی، توسعه زیرساخت‌های دامپروری صنعتی به‌ویژه پرورش شترمرغ در هیرمند مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی هیرمند افزود: در حال حاضر چهار واحد صنعتی پرورش شترمرغ با مجموع ظرفیت ۲ هزار و ۵۶۰ قطعه در شهرستان فعال است که در رونق اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی نقش دارد.

تولیدات هیرمند راهی بازار استان‌های مجاور می‌شود

مدیر جهاد کشاورزی هیرمند با اشاره به ظرفیت مناسب بازار این محصول گفت: تولیدات واحدهای پرورش شترمرغ علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار سیستان، به استان‌های مجاور نیز ارسال می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب این بخش برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.

شادمان خاطرنشان کرد: توسعه طرح‌های نوین دامپروری و حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضمن کمک به تنوع‌بخشی به فعالیت‌های کشاورزی، می‌تواند زمینه اشتغال جوانان و بهره‌برداران بومی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی شهرستان هیرمند را فراهم کند.