مجتبی میهن‌پرست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: با خروج توده هوای گرم از سطح استان، شاهد کاهش محسوس دما خواهیم بود که این امر موجب استقرار الگوی هوای پاییزی و قرار گرفتن دمای هوا در محدوده معمول این فصل می‌شود؛ پس از این کاهش دما، افزایش محسوس دما پیش‌بینی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه با توجه به تغییرات فصلی، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و شدید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: این وزش باد می‌تواند به سازه‌های سبک و موقتی آسیب وارد کند؛ بنابراین لازم است نسبت به استحکام این سازه‌ها اقدامات لازم صورت گیرد و شهروندان نیز تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

کارشناس هواشناسی استان در ادامه با اشاره به اینکه این تغییرات جوی در این فصل از سال طبیعی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: با استقرار هوای پاییزی، دمای هوا به محدوده نرمال بازمی‌گردد و شرایط جوی برای فعالیت‌های روزمره و کشاورزی مناسب‌تر خواهد شد؛ این روند تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

میهن‌پرست با بیان اینکه وزش باد نسبتاً شدید می‌تواند در برخی مناطق موجب گرد و خاک محلی شود، گفت: شهروندان به ویژه کشاورزان و دامداران باید نسبت به این شرایط جوی توجه داشته باشند و از هرگونه عملیات کشاورزی در زمان وزش باد شدید خودداری کنند و توصیه‌های لازم را جدی بگیرند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش می‌کند، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند اطلاعات دقیق‌تر را از طریق رسانه‌های رسمی دریافت کنند و برنامه‌های خود را بر اساس این اطلاعات تنظیم نمایند تا کمترین خسارت را در پی داشته باشد.