زنجیره تولید در بوشهر تکمیل شود؛ لزوم تقویت امنیت غذایی و ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: کشاورزی در استان بوشهر صرفاً یک بخش اقتصادی نیست، بلکه با معیشت بخش قابل توجهی از مردم، اشتغال، امنیت غذایی، صادرات و پایداری اقتصادی مناطق مختلف استان پیوند خورده است.
وی افزود: بوشهر از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه نخیلات، تولید گوجهفرنگی خارج از فصل، محصولات گلخانهای، زراعت، دام و طیور و بهویژه آبزیپروری و پرورش میگو برخوردار است و این ظرفیتها، استان را به یکی از مناطق مهم کشور در حوزه تولید تبدیل کرده است.
استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه از تولید محصول به تکمیل زنجیره ارزش بیان کرد: اگر کشاورز تولید کند اما فرآوری، بستهبندی، سردخانه، صنایع تبدیلی، بازاریابی و صادرات متناسب با تولید توسعه پیدا نکند، بخش مهمی از ارزش افزوده نصیب تولیدکننده و استان نخواهد شد.
زارع تصریح کرد: انتظار ما از مجموعه جهاد کشاورزی، حرکت جدیتر به سمت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیرههای تولید، بهویژه در حوزه خرما، میگو، محصولات خارج از فصل و سایر محصولات مزیتدار استان است که بوشهر در این زمینه ظرفیتهای ممتازی دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه امنیت غذایی باید با نگاهی راهبردی و آیندهنگر حرکت کرد، خاطرنشان کرد: تداوم تولید و پایداری زنجیره تأمین، از مؤلفههای مهم اقتدار و تابآوری کشور است و تجربه شرایط اخیر نیز اهمیت استمرار تولید و تأمین پایدار کالاهای اساسی را بهروشنی نشان داد.
استاندار بوشهر ادامه داد: تقویت صنایع تبدیلی، توسعه زیرساختهای نگهداری و فرآوری و ایجاد پیوند مؤثر میان تولید و بازار، علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصولات، میتواند به ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و تقویت اقتصاد مناطق مختلف استان منجر شود.
زارع با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی بخش کشاورزی گفت: باید از ظرفیتهای موجود برای تقویت تولید پایدار استفاده کنیم و با تکمیل زنجیرههای ارزش، سهم تولیدکنندگان و استان از منافع اقتصادی محصولات کشاورزی را افزایش دهیم.
وی افزود: نگاه به کشاورزی باید از تولید صرف محصول فراتر رفته و مجموعهای از اقدامات از مرحله تولید تا فرآوری، نگهداری، بستهبندی، بازاریابی و صادرات را دربرگیرد تا ظرفیتهای این بخش به شکل کامل در اقتصاد استان و کشور اثرگذار باشد.
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