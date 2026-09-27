  1. ورزش
  2. توپ و تور
۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۷

حضور پنج پینگ‌پنگ‌باز ایرانی در کانتندر جوانان گرجستان

حضور پنج پینگ‌پنگ‌باز ایرانی در کانتندر جوانان گرجستان

پنج نماینده تنیس روی میز ایران در رقابت‌های کانتندر جوانان تفلیس، در رده‌های سنی مختلف دختران و پسران به مصاف حریفان خود می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کانتندر جوانان تفلیس از ۵ تا ۸ مهرماه در گرجستان برگزار می‌شود و راکت بدستان کشورمان با مشخص شدن قرعه مرحله گروهی، حریفان خود را شناختند.

در بخش دختران، وانیا یاوری در گروه نخست رده سنی زیر ۱۹ سال با آناستازیا چخارتیشویلی و تکلا لیپارتلیانی، هر دو از گرجستان، دیدار خواهد کرد. یاوری همچنین در گروه نخست زیر ۱۷ سال با آدیا سارسمبایوا از قزاقستان و عفرا القحطانی از امارات هم‌گروه است.

نادیا عابد در گروه دوم زیر ۱۷ سال با آنکولیکا چاکرابورتی از هند و ولها لوژانکووا از بلاروس روبه‌رو می‌شود. او در رده زیر ۱۵ سال نیز در گروه ششم به مصاف دلنواز امانووا از ازبکستان و یاسمن حبیبوا از جمهوری آذربایجان خواهد رفت.

سارینا جهانشاهی دیگر نماینده دختران ایران، در گروه هفتم زیر ۱۷ سال با الئونورا شیریوا از ازبکستان و نینو ناکایدزه از گرجستان رقابت می‌کند. جهانشاهی در گروه پنجم زیر ۱۵ سال نیز با آناستاسیا زالسکایا از بلاروس و آیائولیم سردالی از قزاقستان هم‌گروه شده است.

در بخش پسران، نیکان شیروانی در گروه هفتم زیر ۱۵ سال به مصاف پلاتون کاناوالاو از بلاروس و اَسِت نورلان از قزاقستان می‌رود. شیروانی در گروه پنجم زیر ۱۳ سال نیز با علی‌اکبر میرزالی‌اف از جمهوری آذربایجان، تونا کارادنیز از ترکیه، دمتره دوچیدزه از گرجستان و حسن ساپارمرادوف از ترکمنستان دیدار خواهد کرد.

مرتضی هادیان شیرازی نیز در گروه چهارم زیر ۱۳ سال با لوچین‌بک عبدخلیلوف از ازبکستان، نظر عبدی‌اف از ترکمنستان، احمد کارادنیز از ترکیه و ساندرو میکائوتادزه از گرجستان هم‌گروه است. او در گروه نخست زیر ۱۱ سال نیز با امیر شیری‌اف از ازبکستان، جعفر المددلی از جمهوری آذربایجان، فهد المحرزی از امارات و دمتره دوچیدزه از گرجستان رقابت خواهد کرد.

رقابت‌های کانتندر جوانان تفلیس از ۵ تا ۸ مهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6959789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها