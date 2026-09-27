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۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۷

واژگونی خودرو در محور سفیددشت-فرخشهر با یک کشته و دو مصدوم

واژگونی خودرو در محور سفیددشت-فرخشهر با یک کشته و دو مصدوم

شهرکرد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: واژگونی خودرو در محور سفیددشت-فرخشهر دو مصدوم و یک کشته برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال دریافت خبری مبنی‌بر انحراف و واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور سفیددشت-فرخشهر، نجات‌گران پایگاه امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل، نسبت به ایمن‌سازی و تثبیت صحنه حادثه اقدام کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری بیان داشت: این حادثه دو مصدوم و یک فوتی داشت که دو نفر از مصدومان توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند و متأسفانه یک نفر نیز در صحنه جان باخت که تحویل عوامل مربوطه شد.

کد مطلب 6959790

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