  1. استانها
  2. گیلان
۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۷

محکومیت ۱۰ میلیارد ریالی متهم پرونده حمل الکل طبی قاچاق در رودبار

محکومیت ۱۰ میلیارد ریالی متهم پرونده حمل الکل طبی قاچاق در رودبار

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۱۰ میلیارد ریالی متهم پرونده حمل الکل طبی قاچاق در شهرستان رودبار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رودبار به پرونده حمل الکل اتانول قاچاق رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک معتبر، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و متهم را به پرداخت ۹ میلیارد و ۳۹۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: همچنین شعبه رسیدگی‌کننده بابت خودروی مورد استفاده در حمل کالای قاچاق، یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون ریال جریمه به محکومیت متهم اضافه کرد و در مجموع متهم به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

امینی ادامه داد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با توقف یک دستگاه خودروی پراید در حین حمل، الکل اتانول قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6959791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها