محکومیت ۱۰ میلیارد ریالی متهم پرونده حمل الکل طبی قاچاق در رودبار

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رودبار به پرونده حمل الکل اتانول قاچاق رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک معتبر، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد و متهم را به پرداخت ۹ میلیارد و ۳۹۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: همچنین شعبه رسیدگی‌کننده بابت خودروی مورد استفاده در حمل کالای قاچاق، یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون ریال جریمه به محکومیت متهم اضافه کرد و در مجموع متهم به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

امینی ادامه داد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با توقف یک دستگاه خودروی پراید در حین حمل، الکل اتانول قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.