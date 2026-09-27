فرماندار چابهار: آب شرب مردم خط قرمز است

علیرضا نورا در گفتگو با خبرنگار مهر بر تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با انشعابات غیرمجاز آب و برق تأکید کرد و خواستار افزایش نظارت‌های میدانی شرکت آب و فاضلاب با همراهی بخشداران در روستاها شد.

فرماندار ویژه چابهار همچنین بر همکاری جدی آب و فاضلاب، دهیاران، شوراهای اسلامی روستاها و جهاد کشاورزی برای شناسایی و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز آب و چاه‌های غیرمجاز تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «آب شرب مردم است و باید به مصرف مردم برسد»، همراهی مردم و مسئولان محلی را برای حفاظت از منابع آبی ضروری دانست.

ساماندهی انشعابات غیرمجاز و توسعه انرژی خورشیدی

نورا همچنین بر ساماندهی انشعابات غیرمجاز در حاشیه شهر، اجرای طرح «مهتاب»، توسعه کنتورهای هوشمند و کاهش هدررفت انرژی تأکید کرد.

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت پنل‌ها و نیروگاه‌های خورشیدی، به‌ویژه در روستاها را مهم دانست و از دستگاه‌های اجرایی خواست برنامه‌های خود در این زمینه را با جدیت دنبال کنند.