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۵ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۲

انهدام تیم شرارت و سرقت های مسلحانه در ایرانشهر

انهدام تیم شرارت و سرقت های مسلحانه در ایرانشهر

ایرانشهر- فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان از درگیری مسلحانه با یک تیم شرارت و سارقان مسلح و هلاکت یک عضو و دستگیری عضو دیگر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزائی، صبح یکشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: در پی شرارت‌ها و سرقت‌های مسلحانه در سطح شهرستان ایرانشهر، مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه اشرار مسلح را شناسایی و با هماهنگی قضائی وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: متهمان به محض مشاهده پلیس اقدام به تیراندازی مستقیم کردند که در پی آتش متقابل و پرحجم مأموران، یکی از اشرار مسلح به هلاکت رسید و یکی از همدستان وی دستگیر شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بازرسی از محل درگیری، دو قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه ۶ تیغه خشاب و مقادیری مهمات جنگی کشف و ضبط شد.

کد مطلب 6959702

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