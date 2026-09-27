انهدام تیم شرارت و سرقت های مسلحانه در ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزائی، صبح یکشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: در پی شرارت‌ها و سرقت‌های مسلحانه در سطح شهرستان ایرانشهر، مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه اشرار مسلح را شناسایی و با هماهنگی قضائی وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: متهمان به محض مشاهده پلیس اقدام به تیراندازی مستقیم کردند که در پی آتش متقابل و پرحجم مأموران، یکی از اشرار مسلح به هلاکت رسید و یکی از همدستان وی دستگیر شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بازرسی از محل درگیری، دو قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه ۶ تیغه خشاب و مقادیری مهمات جنگی کشف و ضبط شد.