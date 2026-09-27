صادقی: بهسازی جاده زنجان - دندی تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دومین جلسه شورای معادن استان با بیان اینکه طرح بهسازی جاده زنجان - دندی از محل منابع ایمیدرو در حال اجراست، بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه تأکید کرد و افزود: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی باید با تمرکز بر تکمیل بخشهای مهم مسیر، روند اجرای طرح را شتاب بخشد.
وی همچنین بر نظارت مستقیم مجموعه راه و شهرسازی بر فرآیند اجرایی بهسازی این مسیر تأکید کرد و گفت: آزادسازی مراحل بعدی اعتبارات پروژه باید منوط به ارائه گزارش دقیق از پیشرفت فیزیکی طرح باشد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هزینه کرد حقوق دولتی معادن، بر هدایت اعتبارات حاصل از این محل به سمت اولویتهای توسعهای مناطق همجوار معادن تأکید کرد و گفت: این اعتبارات باید با اولویت بهسازی شبکه راههای روستایی، اجرای طرحهای آبخیزداری و بهسازی زیستمحیطی روستاهای همجوار معادن هزینه شود.
در این جلسه همچنین موضوع برداشت شن و ماسه توسط واحدهای فاقد مجوز در منطقه سارمساقلو بررسی و گزارشی از سوی دستگاههای مربوط در این خصوص ارائه شد.
همچنین سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گزارشی از میزان و نحوه هزینهکرد اعتبارات حاصل از برگشت ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن ارائه کرد و اعضای شورای معادن استان درباره روند تخصیص و هزینهکرد این اعتبارات بحث و تبادل نظر کردند.
در دومین جلسه شورای معادن استان، وضعیت اجرای طرح بهسازی جاده زنجان ـ دندی، برداشت شن و ماسه واحدهای فاقد مجوز در منطقه سارمساقلو و گزارش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان درباره میزان و نحوه هزینهکرد اعتبارات حاصل از برگشت ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن مورد بررسی قرار گرفت.
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