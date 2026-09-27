کارگرنیا: توسعه گردشگری رشت در گرو تأمین زیرساخت‌ های مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واثق کارگرنیا صبح یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: روز سرباز فرصتی برای قدردانی از جوانان غیوری است که در کنار نیروهای مسلح از تمامیت ارضی کشور حفاظت و پاسداری می‌کنند.

وی با اشاره به سالروز عملیات ثامن‌الائمه (ع) و شکست حصر آبادان افزود: اراده، ایمان و وحدت از مهم‌ترین عوامل پیروزی رزمندگان در این عملیات بود و این همدلی در شرایط سخت کشور توانست موازنه جنگ را تغییر دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به روز ملی گردشگری، این مناسبت را فرصتی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری و تقویت اقتصاد شهری دانست و گفت: رشت تنها محل عبور گردشگران نیست، بلکه با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و زیستی می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری شمال کشور تبدیل شود.

کارگرنیا با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه و ایجاد زیرساخت‌های کافی است، تصریح کرد: تبدیل ظرفیت‌های گردشگری رشت به منفعت اقتصادی در گرو هم‌افزایی میان بخش خصوصی و مدیریت شهری و همراهی مردم است تا این شهر به جایگاه واقعی خود در حوزه گردشگری دست یابد.

وی همچنین با اشاره به روز آتش‌نشانی و ایمنی بیان کرد: فارغ از مسئولیت خطیر و مهم آتش‌نشانان، تأمین امکانات، تجهیزات فردی و امنیت آنان از وظایف شهرداری است و باید در این زمینه توجه جدی صورت گیرد.

ظرفیت‌های گردشگری رشت نیازمند مدیریت صحیح شهری است

در ادامه این جلسه، نادر حسینی عضو شورای شهر رشت با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهر رشت در حوزه گردشگری اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف شهر و توسعه گردشگری نیازمند همراهی و مدیریت صحیح شهری است.

عضو شورای اسلامی شهر رشت افزود: با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود می‌توان زمینه ارتقای جایگاه رشت و بهره‌مندی بیشتر شهر از ظرفیت‌های گردشگری را فراهم کرد.

فرسودگی شبکه آب رشت نیازمند اصلاح روند خدمات‌ رسانی است

همچنین محمدرضا سماکچی عضو شورای شهر رشت با اشاره به فرسودگی شبکه آب در رشت، این موضوع را یکی از چالش‌های مهم شهری عنوان کرد و گفت: با وجود افزایش آبونمان و هزینه‌های دریافتی از شهروندان، تغییر محسوسی در ساختار خدمات‌رسانی مشاهده نمی‌شود و اصلاح این روند ضروری است.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های آسفالت در مناطق کم‌برخوردار شهری افزود: روند اجرای آسفالت در این مناطق مناسب بوده و امیدواریم این اقدامات با جدیت در خیابان‌های اصلی نیز تا پایان پروژه‌ها دنبال شود.