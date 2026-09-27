به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی در چهارصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دومین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله اظهار کرد: این غم از همان جنس غم سیدالشهداست. یاد این مرد بزرگ که جبهه مقاومت بعد از رهبر شهید، به ایشان اتکا داشت، گرامی میداریم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: کسانی که هر سال با یک توییت از آنها یاد می کردیم، سال گذشته جان خود را فدا کردند و خانواده های آنها عزادار هستند.

وی در ادامه یادآور شد: سازمان زیباسازی شهرداری تهران برخی نکات را با محوریت کودکانه در بیلبوردهای سطح شهر به نمایش گذاشتند. از این سازمان برای ایده های خلاقانه تقدیر می کنم. شهر ما باید شهری پرنشاط و حماسه ساز باشد.

نادعلی با بیان اینکه ایجاد تعادل بین گرامیداشت یاد شهدای میناب و آغاز سال تحصیلی ایده خوبی بود، گفت: پرداختن به سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل نیز اتفاق خوب و قابل تقدیری بود که مورد توجه همه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه یمنی ها قهرمان و همان یمانی های آخرالزمان هستند، یادآور شد: اگر قرار شد روز ملی یمن وجود داشته باشد تمام ۲۱ عضو شورا در یمن حضور پیدا خواهیم کرد و با کیک روز ملی یمن جشن خواهیم گرفت.

علیرضا نادعلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این دوره حدود ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران اضافه شده و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نو نیز از محل تولید داخلی و خارجی وارد ناوگان شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزود: برقی‌سازی ناوگان یکی از موضوعات مهمی بود که در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت و بخشی از برنامه‌های مربوط به آن نیز اجرایی شده است.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: در حوزه تاکسیرانی نیز مانند اتوبوسرانی اقدامات و برنامه‌های مختلفی برای نوسازی و بهبود وضعیت ناوگان انجام شده است.

نادعلی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه مترو نیز گفت: در این دوره ۲۳ ایستگاه به شبکه متروی تهران اضافه شده، بخش‌هایی از خطوط موجود که دارای نقص بودند تکمیل شده و عملیات اجرایی خطوط جدید نیز آغاز شده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه واگن‌سازی اظهار کرد: در زمینه تولید واگن داخلی نیز اقدامات قابل توجهی در حال انجام است و ظرفیت‌های داخلی برای تولید واگن در حال توسعه است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط خاص سال‌های اخیر گفت: در این دوره با وجود جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، اتفاقات و اغتشاشات سال ۱۴۰۱ و برخی حوادث سال گذشته، همچنین تغییر دولت و ضرورت آغاز مجدد بخشی از هماهنگی‌ها با دولت جدید، روند اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی دنبال شد.

نادعلی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با رفع موانع و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر، به‌ویژه در حوزه مسائل ناشی از جنگ، امکان بهره‌برداری هرچه بیشتر از ظرفیت‌ها و دستاوردهای ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل عمومی فراهم شود.