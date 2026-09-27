به گزارش خبرنگار مهر، پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران، در محدوده میدان توحید، با هدف کاهش بار ترافیکی این تقاطع پرتردد در حال اجراست؛ پروژه‌ای که قرار است مسیر حرکت خودروها از خیابان ستارخان به شمال بزرگراه شهید چمران را مستقیم کند و بخشی از ترافیک ورودی به میدان توحید را کاهش دهد.

میدان توحید به‌دلیل تلاقی چند معبر اصلی و پرتردد، یکی از نقاط دارای گره ترافیکی در این محدوده به شمار می‌رود و ایجاد دسترسی مستقیم از خیابان ستارخان به بزرگراه چمران، یکی از راهکارهای مدیریت شهری برای روان‌سازی تردد در این محور است. این پل شامل دو خط عبوری و یک پیاده‌رو است و پیش‌تر اعلام شده بود که بهره‌برداری از آن تا پایان شهریورماه انجام می‌شود. (شهر)

با این حال، با پایان شهریورماه و همزمانی با آغاز سال تحصیلی، بهره‌برداری از این پروژه به تعویق افتاده است.

مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این پروژه گفت: در پروژه‌های عمرانی ممکن است در مراحل پایانی مشکلاتی ایجاد شود و با توجه به آغاز مهرماه و افزایش تردد دانش‌آموزان و شلوغی معابر، لازم بود برخی اقدامات تکمیلی پروژه از جمله اجرای آسفالت با دقت بیشتری انجام شود.

وی افزود: برنامه بهره‌برداری از پل برای اوایل هفته آینده پیش‌بینی شده است و زمان دقیق افتتاح نیز پس از مشخص شدن برنامه دفتر شهردار منطقه تعیین خواهد شد.