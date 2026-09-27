۵۹۳۶ واحد مسکن ملی کهگیلویه و بویراحمد در حال ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح یکشنبه در جلسه شورای مسکن کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: مسکن از موضوعات مهم و اولویت‌دار است و تا اطلاع ثانوی جلسات شورای مسکن استان باید به صورت هفتگی برگزار شود تا روند اجرای پروژه‌ها به شکل مستمر مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده از وضعیت پروژه‌های مسکن استان، افزود: در مجموع ۵۹۳۶ واحد در قالب‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد ۶۱۴ واحد گروه ساخت و ۱۰۵۰ واحد خودمالکی شهری است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اطلاعات پروژه‌ها باید به شکل کامل در سامانه ثبت شود تا عملکرد واقعی استان در حوزه مسکن مشخص و قابل رصد باشد.

رحمانی بر ضرورت پیگیری فروش اقساطی واحدهای تکمیل‌شده تأکید کرد و گفت: واحدهایی که به مرحله فروش اقساطی رسیده‌اند باید هرچه سریع‌تر این مرحله را در سامانه ثبت کنند.

وی همچنین خواستار گزارش مکتوب ایرادات پروژه‌ها شد و افزود: ایرادات هر پروژه باید به تفکیک و به صورت مشخص اعلام و برای رفع آنها زمان‌بندی تعیین شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در گزارش‌های بعدی باید وضعیت پروژه‌ها به همراه نام پیمانکار ارائه شود تا عملکرد پیمانکاران به صورت دقیق مشخص باشد و معلوم شود کدام پروژه‌ها با پیشرفت مناسب و کدام پروژه‌ها با تأخیر مواجه هستند.

رحمانی بر استمرار نظارت‌ها تأکید کرد و گفت: این فرآیند باید هر دو تا سه ماه یک‌بار با قدرت ادامه پیدا کند تا مشکلات پروژه‌ها در همان مراحل اولیه شناسایی و برطرف شوند.

وی درباره پروژه‌های مسکن دهدشت نیز اظهار کرد: اقدامات مربوط به فاضلاب، بنیاد مسکن و اجرای شبکه باید همزمان انجام شود تا پس از اجرای پروژه‌ها، دوباره برای ایجاد زیرساخت‌ها نیاز به تخریب و اجرای مجدد نباشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر تعیین تکلیف ۴۰۰ واحد مسکونی تأکید کرد و افزود: اگرچه این واحدها ساخته شده‌اند، اما باید جلسات لازم برگزار و دستگاه‌های مربوط مکلف شوند در سریع‌ترین زمان نسبت به تکمیل آنها اقدام کنند.

رحمانی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی پروژه‌ها گفت: تزریق تسهیلات بانکی باید سرعت بگیرد و اگر قراردادهای سایر بانک‌ها هنوز نهایی نشده است، این موضوع باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

وی درباره طرح جوانی جمعیت نیز گفت: قیمت‌گذاری واحدهای این طرح بر اساس مبنای ابلاغ‌شده و با لحاظ نرخ تورم دو سال گذشته انجام شده و رقم مربوطه نیز ابلاغ شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسانسورهای مسکن مهر استان، بیان کرد: نصب آسانسورهای ۲۰۸۰ واحد مسکن مهر باید تا پایان سال انجام شود و بنیاد مسکن باید برنامه زمان‌بندی مشخصی برای اجرای این طرح ارائه کند.

رحمانی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر نصب آسانسورها افزود: سیستم نظارتی بنیاد مسکن باید تقویت شود تا خدای نکرده شاهد حادثه دیگری نباشیم و مطالبات خانواده‌هایی که در حوادث گذشته آسیب دیده‌اند نیز پیگیری و تأمین شود.

وی همچنین خواستار تهیه برنامه الحاق اراضی برای تأمین زمین مورد نیاز مسکن شد و گفت: ظرف یک ماه آینده موضوع الحاق اراضی در شهرستان‌های بویراحمد و گچساران برای حل مشکل مسکن بررسی و برنامه پیشنهادی در جلسه شورای مسکن ارائه شود.

رحمانی در ادامه بر آغاز فرآیند تفکیک اراضی و تعیین تکلیف زمین‌های مورد نیاز تأکید کرد و افزود: ۴۵۰ واحد نیز باید از سوی بنیاد مسکن در قالب برنامه‌های مسکن پیگیری شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با پیگیری دستگاه‌های متولی، بانک‌ها و فرمانداری‌ها، روند اجرای پروژه‌های مسکن شتاب بگیرد و متقاضیان بیش از این در انتظار تکمیل واحدهای خود نمانند.