به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز سرباز در استان کردستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا با حضور خود در این مراسم، معنویت و نورانیت ویژه‌ای به این محفل بخشیده‌اند.

وی با اشاره به نقش نهادها و سازمان‌های مختلف در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس افزود: پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) و همراهی مردم و نیروهای مسلح رقم خورد و سربازان نیز در این مسیر نقش مهمی ایفا کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، سربازان با همراهی نیروهای ارتش و پیوند با مردم، نقش مؤثری در تضعیف پایه‌های نظام ستمشاهی داشتند و این نقش‌آفرینی در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده است.

الهی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز سربازان بدون تردید و با اعتقاد و ایمان، در کنار رزمندگان حضور یافتند و در برابر دشمن ایستادگی کردند.

وی با اشاره به شهدای سرباز دوران دفاع مقدس گفت: در این دوران ده‌ها هزار نفر از سربازان به شهادت رسیدند و شمار زیادی نیز جانباز شدند که این آمار نشان‌دهنده نقش و فداکاری سربازان در دفاع از کشور است.

حضور سربازان در جنگ ۱۲ روزه

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر عنوان کرد: سربازان در کنار سایر نیروهای مسلح و مردم حضور پیدا کردند و با وجود برخی دشواری‌ها و شرایط سخت، میدان را خالی نکردند و در دفاع از کشور ایستادند.

الهی افزود: دشمن در این جنگ به دنبال ایجاد ناامنی و فراهم کردن زمینه برای اقدامات عوامل داخلی بود، اما این اهداف محقق نشد و یکی از عوامل اصلی آن، حضور و بیداری مردم و همچنین توانمندی و آمادگی نیروهای مسلح بود.

وی تأکید کرد: سربازان با اعتقاد، ایمان و عرق به وطن در کنار سایر نیروهای مسلح ایستادند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

قدردانی از رشادت سربازان

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به نامگذاری روز سرباز اظهار کرد: این روز فرصتی برای قدردانی از تلاش‌ها، رشادت‌ها، ایستادگی و ازخودگذشتگی سربازان در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور است.

سردار الهی در پایان ضمن تبریک روز سرباز به تمامی سربازان و فرماندهان نیروهای مسلح گفت: خانواده‌های معظم شهدا نیز فرزندان خود را در لباس مقدس سربازی تقدیم نظام و انقلاب کرده‌اند و باید از فداکاری‌ها و تلاش‌های صادقانه سربازان قدردانی کرد.