به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان امدادونجات، بر اساس هشدار هواشناسی، احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی و اختلال در تردد وجود دارد. همچنین امروز در بخش‌هایی از مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، سمنان و خراسان شمالی و فردا در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات البرز، بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی شده است.

بر این اساس، از هموطنان خواسته می‌شود از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، حضور در مناطق مرتفع و سفرهای غیرضروری به مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی خودداری کنند.

همچنین با توجه به مواج بودن دریای خزر طی سه روز آینده، از انجام فعالیت‌های دریایی و حضور در مناطق پرخطر ساحلی پرهیز شود.

هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.