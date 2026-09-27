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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

آماده‌باش هلال‌احمر در پی هشدار نارنجی هواشناسی

آماده‌باش هلال‌احمر در پی هشدار نارنجی هواشناسی

در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در ارتفاعات گلستان و شمال شرق سمنان، سازمان امدادونجات در آماده باش به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان امدادونجات، بر اساس هشدار هواشناسی، احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی و اختلال در تردد وجود دارد. همچنین امروز در بخش‌هایی از مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، سمنان و خراسان شمالی و فردا در مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات البرز، بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی شده است.

بر این اساس، از هموطنان خواسته می‌شود از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، حضور در مناطق مرتفع و سفرهای غیرضروری به مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی خودداری کنند.

همچنین با توجه به مواج بودن دریای خزر طی سه روز آینده، از انجام فعالیت‌های دریایی و حضور در مناطق پرخطر ساحلی پرهیز شود.

هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6959916

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