مخبر دزفولی: دانشگاه باید در خط مقدم علم و فناوری باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان علوم، محمد رضا مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم در پیامی آغاز سال تحصیلی را تبریک گفت.
متن پیام ایشان به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
آغاز سال تحصیلی، آغاز دوباره یک فصل مهم از حیات علمی و فرهنگی ایران اسلامی و فرصتی برای تجدید عهد با دانایی، تربیت و آینده این سرزمین است. مدرسه و دانشگاه، تنها محل فراگیری دانش نیستند؛ بلکه کانونهای شکلگیری شخصیت نسلی هستند که آینده ایران را خواهد ساخت و مسئولیت پیشرفت و سربلندی این سرزمین را برعهده خواهد گرفت.
در آغاز این فصل تازه، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، و با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، باید بیش از همیشه به این حقیقت توجه داشته باشیم که اقتدار و پیشرفت پایدار ایران، بر پایه ایمان، علم، اراده و حضور آگاهانه نسلهای آینده استوار خواهد بود.
امروز که فرزندان ایران اسلامی بار دیگر راهی دانشگاه ها و مدرسهها میشوند، در کنار شور و نشاط آغاز یک سال تحصیلی، یاد عزیزانی را نیز گرامی میداریم که خود فرصت بازگشت به کلاس درس را نیافتند؛ شهدای گرانقدر دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی چهلروزه و دوازده روزه، اساتید، دانشمندان و معلمان شهید و دانشجویان و دانشآموزان و کودکانی که مظلومانه به شهادت رسیدند. ۱۶۸ دانشآموز شهید میناب که امروز جای خالی آنان در کلاسهای درس احساس میشود، بخشی از این خاطره تلخ و ماندگار هستند؛ دانشآموزانی که میتوانستند امروز در میان همکلاسیهای خود باشند و برای ساختن آینده ایران درس بخوانند.
یاد این فرزندان عزیز ایران، مسئولیت ما را در قبال نسل امروز و فردای کشور دوچندان میکند. جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم ایران و هدف قرار دادن کودکان و دانشآموزان، در برابر اراده ملت ایران برای علمآموزی، پیشرفت و ساختن آیندهای مقتدر و سربلند، نمیتواند مانعی ایجاد کند. امروز بهترین ادای احترام به شهیدان، ساختن ایرانی قوی و پیشرفته و برخوردار از جایگاه شایسته در عرصه منطقهای و جهانی است.
سال تحصیلی جدید را باید با چنین نگاهی آغاز کنیم؛ سالی که در آن هر کلاس درس میتواند نقطه آغاز یک حرکت علمی و هر دانشآموز و دانشجو میتواند سرمایهای برای آینده کشور و هر معلم و استاد نقشی ماندگار در ساختن ایران فردا داشته باشد.
دانشآموزان عزیز ایران اسلامی
شما مهمترین سرمایه و امید آینده این سرزمین هستید. مسیر پیشرفت ایران از کلاسهای درس، آزمایشگاهها، کتابخانهها و محیطهای علمی آغاز میشود. علمآموزی را صرفاً برای گذراندن یک دوره تحصیلی دنبال نکنید؛ دانش را برای ساختن آینده خود، جامعه و ایران اسلامی فرا بگیرید و قلههای علم و فناوری را هدف قرار دهید.
راه رسیدن به قلههای علم و پیشرفت، همواره با موانع و دشواریهایی همراه است. آنچه انسان را از مسیر دشواریها عبور میدهد، تلاش، پشتکار، امید، نظم و کوشش مستمر است. هر پرسشی که مطرح میکنید، هر کتابی که میخوانید، هر مهارتی که میآموزید و هر تجربهای که در مدرسه به دست میآورید، میتواند بخشی از آینده بزرگ ایران را شکل دهد.
ایران قوی را به عنوان یکی از اهداف بزرگ زندگی خود قرار دهید. قویشدن ایران، از رشد و توانمندی تکتک فرزندان این سرزمین آغاز میشود و این مهم جز با نسلی دانشآموخته، خلاق، امیدوار، مسئولیتپذیر و برخوردار از هویت ایرانی و اسلامی تحقق نخواهد یافت.
و بدانید مدرسه تنها محل فراگیری کتابهای درسی نیست؛ بلکه میدان تمرین زندگی، مسئولیتپذیری، گفتوگو، کار جمعی، خلاقیت و نقشآفرینی اجتماعی است. از این فرصت برای ساختن خود و آینده کشور بهره بگیرید.
معلمان عزیز و گرانقدر
شما در یکی از مهمترین و اثرگذارترین عرصههای ساخت آینده ایران اسلامی مسئولیت برعهده دارید. هر دانشآموز، پیش از آنکه یک دانشآموز در کلاس درس باشد، فرزند ایران است؛ فرزندی که استعداد، شخصیت، نیازها و آیندهای متفاوت دارد و باید با نگاه عمیق، دلسوزانه و مسئولانه مورد توجه قرار گیرد.
تربیت نسل آینده، بدون روزآمدی علمی و آموزشی امکانپذیر نیست. ضروری است محتوای آموزشی و روشهای تعلیم و تربیت همواره با تحولات علمی و فناوری، نیازهای جدید جامعه و اقتضائات آینده کشور هماهنگ و روزآمد شود. دانشآموز امروز باید برای جهانی آماده شود که بخش مهمی از آن را علم و فناوریهای نوین و تحولات شتابان علمی شکل خواهد داد.
معلم، تنها انتقالدهنده دانش نیست؛ آیندهساز ایران است. تلاش شما برای تقویت روحیه پرسشگری، خلاقیت، مسئولیتپذیری، امید، خودباوری و علاقه به علم، در حقیقت سرمایهگذاری برای آینده کشور است.
نسل آینده ایران باید نسلی از متخصصان متعهد باشد؛ متخصصانی که در کنار برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، قلبی راسخ، ایمانی محکم و احساس مسئولیت در برابر مردم و کشور داشته باشند و به ایرانی بودن خود افتخار کند. ایران قوی به دانشمندان، مهندسان، پزشکان، معلمان، پژوهشگران و متخصصانی نیاز دارد که علم و تخصص خود را با تعهد و مسئولیتپذیری در خدمت پیشرفت و سربلندی کشور قرار دهند.
دانشجویان عزیز و استادان گرانقدر دانشگاهها
توسعه علمی کشور، رشد فناوری و قرار گرفتن ایران در شمار برترینهای جهان، بیش از هر چیز در گرو فعالیتهای پژوهشی، نوآورانه و مسئلهمحور دانشجویان و استادان دانشگاه است. دانشگاه زمانی میتواند نقش واقعی خود را در ساختن آینده کشور ایفا کند که پژوهش در آن، از جایگاه شایستهای برخوردار باشد و دانش تولیدشده بتواند به فناوری، محصول، خدمت و راهحل برای مسائل کشور تبدیل شود.
توانمندیهای دفاعی کشور، بخش مهمی از ثمرات تلاشهای علمی دانشگاهیان و پژوهشگران ایران اسلامی است و این مسیر پرافتخار باید در عرصههای مختلف از صنعت و کشاورزی تا فرهنگ و مسائل اجتماعی ادامه یابد. دانشگاه باید بتواند دانش و پژوهش را در خدمت حل مسائل واقعی کشور قرار دهد و ظرفیت علمی خود را برای ساختن آیندهای قویتر به کار گیرد.
تحولات جهانی و فناوریهای نوین
جهان امروز شاهد تحولاتی شتابان در عرصه علم و فناوری است. هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، زیستفناوری، مواد پیشرفته و انرژیهای نوین مرزهای جدید قدرت، ثروت و امنیت را در سطح جهانی تعیین میکنند. غفلت از این عرصهها به معنای وابستگی، انفعال و عقبماندگی است؛ در حالی که حضور فعال و مبتکرانه در آنها، فرصت تولید فناوری بومی و کسب مرجعیت علمی را فراهم میآورد. از اینرو، دانشگاه به عنوان کانون تولید دانش، موظف است دانشجویان را برای مواجهه هوشمندانه با این تحولات آماده سازد.
روزآمدسازی مطالب علمی دانشگاهی و ارائه دانش و یافتههای علمی روز به دانشجویان و دانشگاهیان نیز باید از اولویتهای اصلی نظام آموزش عالی کشور باشد. دانشگاه نمیتواند از تحولات پرشتاب علمی جهان فاصله بگیرد؛ بلکه باید همواره در خط مقدم علم و فناوری قرار داشته باشد و دانشجویان را با جدیدترین دستاوردهای علمی و فناوری آشنا کند.
مرجعیت علمی؛ یک ضرورت راهبردی
در شرایط کنونی، دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه و جهان دیگر یک آرمان دور از دسترس یا یک انتخاب اختیاری نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ امنیت، اقتدار و توسعه پایدار کشور است. مرجعیت علمی به معنای آن است که جامعه علمی ما به جایگاهی برسد که مرجع حل مسائل پیچیده، تولید دانش مرزی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای دیگران باشد. این جایگاه با شعار و آرزو محقق نمیشود؛ بلکه حاصل حرکت مستمر در مرزهای دانش، تولید علم نافع و پیوند مؤثر با نیازهای واقعی جامعه است.
دانشگاه، سکوی پرش به سمت قلههای ایران قوی است و از این رو باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان کشور و دستاندرکاران حوزه علم و فناوری قرار گیرد. سرمایهگذاری برای دانشگاه و حمایت از پژوهشگران و دانشجویان، سرمایهگذاری برای آینده ایران است.
مسئولیت دانشجویان در این مسیر
انتظار میرود دانشجویان گرامی، در طول سال تحصیلی پیشرو، اصول زیر را سرلوحه فعالیتهای علمی خود قرار دهند:
پرسشگری و تفکر نقادانه: به پاسخهای سطحی و دانش آماده قناعت نکنند و همواره در پی درک عمیقتر پدیدهها باشند.
نگاه بینرشتهای: مرزهای دانش امروز در تلاقی رشتهها شکل میگیرند؛ از محدود ماندن در یک تخصص خودداری کنند.
کسب مهارتهای نوین: برنامهنویسی، تفکر محاسباتی، تحلیل داده و آشنایی با فناوریهای نوظهور را در کنار آموزشهای رسمی جدی بگیرند.
همکاری علمی و بینالمللی: از شبکههای علمی جهانی، همکاری با پژوهشگران دیگر دانشگاهها و حضور در مجامع علمی غافل نشوند.
مسئولیتپذیری اجتماعی: علم را ابزاری برای خدمت به جامعه و حل مسائل کشور بدانند.
همچنین ضروری است از ایدهها، اختراعات، طرحها و پژوهشهای علمی تولیدشده توسط دانشگاهیان، حمایت همهجانبه و مؤثر صورت گیرد تا علم تولیدشده در دانشگاه در مرحله تولید مقاله و نظریه متوقف نماند و فرصت ظهور و تبدیلشدن به فناوری و راهحلهای مورد نیاز کشور را پیدا کند. پیوند میان دانشگاه، صنعت، جامعه و دستگاههای اجرایی میتواند زمینهساز تحقق این هدف مهم باشد.
تعهد دانشگاه
دانشگاه نیز متعهد است با فراهمسازی زیرساختهای پژوهشی، حمایت از ایدههای نوآورانه، توسعه همکاریهای علمی داخلی و بینالمللی و ارتقای کیفیت آموزش، مسیر رشد و شکوفایی شما را هموار سازد.
دستاندرکاران علم، فناوری و آموزش کشور
مسئولیت ما در قبال دانشآموزان، تنها فراهمکردن آموزشهای رسمی نیست. باید محیطی فراهم کنیم که دانشآموزان مستعد و علاقهمند بتوانند از همان سالهای مدرسه، حضور فعال و اثرگذار خود را در عرصههای مختلف علمی تجربه کنند.
شناخت نیازهای آینده کشور و هدایت استعدادهای دانشآموزی به سمت حوزههای راهبردی علم و فناوری، ضرورتی انکارناپذیر است. باید فرصت آشنایی دانشآموزان با مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاهها، آزمایشگاهها و زیستبوم نوآوری و فناوری کشور فراهم شود تا استعدادها پیش از ورود به دانشگاه نیز بتوانند افقهای گستردهتری را پیش روی خود ببینند.
حمایت از دانشآموزان نخبه، استعدادهای برتر و مدالآوران المپیادهای علمی نیز باید بخشی از برنامه جدی نظام علم و فناوری کشور باشد. این سرمایههای انسانی متعلق به آینده ایران هستند و شایسته است ایدهها، استعدادها و توانمندیهای آنان در مسیر حل مسائل اساسی کشور و طراحی برنامههای کلان علمی و فناوری مورد توجه و استفاده قرار گیرد.
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران علم و فناوری و نوآوری را یکی از مهمترین پایههای اقتدار، پیشرفت و آیندهسازی کشور دانسته و راه رسیدن به ایران قوی را تحقق خیزش علم میداند.
دین و دانش به عنوان دو بال تمدنسازی که زمینه تحقق تمدن نوین اسلامی را فراهم خواهند کرد.
سخن پایانی
شما سازندگان آینده علمی ایران هستید. هر پژوهش، هر ایده، هر آزمایش و هر دستاورد علمی شما، گامی در جهت تحکیم مرجعیت علمی این سرزمین است. امید است سال تحصیلی پیشرو، برای شما و جامعه علمی کشور، سرشار از موفقیت، کشف و افتخار باشد.
یاد همه شهدای عزیز، بهویژه شهدای دانشآموز و معلم و کودکان مظلوم شهید میناب و لامرد را گرامی داشته و آغاز سال تحصیلی جدید را به همه فرزندان عزیز ایران اسلامی، معلمان فداکار، استادان و دانشجویان گرانقدر، خانوادههای محترم آنان و همه تلاشگران عرصه علم، آموزش و فناوری تبریک میگویم و از درگاه خداوند متعال، سالی سرشار از توفیق، دانایی، امید، پیشرفت و سربلندی برای ملت بزرگ ایران مسئلت دارم.
محمدرضا مخبر دزفولی
رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
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