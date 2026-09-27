https://mehrnews.com/x3d9N2 ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹ کد مطلب 6959960 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹ شهید ظریفی؛ روایت فرماندهی که دلها را به هم نزدیک کرد سراوان- سردار شهید «حسین ظریفی» فرماندهای که محور وحدت و تقریب مذاهب بود و در راه امنیت مردم منطقه به شهادت رسید. دریافت 20 MB کد مطلب 6959960 کپی شد مطالب مرتبط مراسم وداع با پیکر مطهر سردار شهید «حسین ظریفی» در اجتماعات شبانه مشهد مجروحیت خبرنگار مهر در عملیات انهدام تیم تروریستی در سراوان مراسم وداع با پیکر شهید «حسین ظریفی» در تجمع شبانه مشهد مراسم وداع با پیکر سردار شهید حسین ظریفی در حرم مطهر رضوی برچسبها سراوان شهید حسین ظریفی سیستان و بلوچستان وحدت اسلامی تروریسم فرمانده قرارگاه سجاد
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