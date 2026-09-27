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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

شهید ظریفی؛ روایت فرماندهی که دل‌ها را به هم نزدیک کرد

شهید ظریفی؛ روایت فرماندهی که دل‌ها را به هم نزدیک کرد

سراوان- سردار شهید «حسین ظریفی» فرمانده‌ای که محور وحدت و تقریب مذاهب بود و در راه امنیت مردم منطقه به شهادت رسید.

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کد مطلب 6959960

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