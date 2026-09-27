اعلام نتایج اولیه داوری مهرواره «هوای نو» در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مهرواره هوای نو با حضور هیئتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی تبلیغی در شش بخش جایزه ویژه، بینالملل، فراهیات، تولیدات هیئت، ارکان هیئت و نهاد هیئت برگزار شد.
داوری آثار در بخشهای مختلف این مهرواره در سطح کشوری در حال انجام است و بخش نهاد هیئت علاوه بر مرحله کشوری، در سطح استانی نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.
پس از انجام داوری مرحله کشوری و معرفی تشکلهای واجد شرایط به مرحله استانی، اولویتهای داوری در هشت رشته برای انتخاب تشکلهای برتر استان مشخص شده است.
در رشته هنر برگزاری هیئت، هیئت زینبیون ساری، هیئت صاحبالزمان فریدونکنار، هیئت سدید بابل، هیئت منتظران حضرت مهدی بهشهر، هیئت انصارالمهدی جویبار و هیئت نجم بابل معرفی شدند.
در رشته هیئت در میدان، هیئت عقیله بابل، هیئت مکتبالشهداء قائمشهر، هیئت ثارالله ساری، هیئت دختران حاج قاسم خلیلشهر بهشهر، هیئت مکتبالشهداء دانشگاه علوم پزشکی بابل و هیئت عشاقالمهدی محمودآباد در فهرست تشکلهای منتخب قرار گرفتند.
در رشته هیئت و نوجوان، هیئت دخترانه حورانه ساری، هیئت بنتالهدی نوشهر، هیئت مکتبالحسن قائمشهر، کانون معراجالشهداء بابل، هیئت قاسم بن الحسن آمل، هیئت عشاقالرضا قائمشهر، هیئت دخترانه بصیرا بابل و هیئت شهیدان رسولی فریدونکنار معرفی شدند.
در رشته هیئت و خانواده نیز هیئت صاحبالزمان فریدونکنار، هیئت دختران حیدری چالوس، هیئت دختران حاج قاسم خلیلشهر بهشهر، هیئت بیبی رقیه آمل و کانون فرهنگی تبلیغی یاسین تنکابن در مرحله استانی حضور دارند.
در رشته هیئت و بانوان، هیئت شهیدان رسولی فریدونکنار، هیئت ثامنالحجج آمل، هیئت دختران حاج قاسم خلیلشهر بهشهر، هیئت حورانه ساری، هیئت دختران حاج قاسم بهشهر و هیئت دخترانه نجم بابل معرفی شدند.
در رشته هیئت و امداد اجتماعی، کانون شهید ابوالقاسم پاینده نکا، هیئت مکتبالشهداء دانشگاه علوم پزشکی بابل، کانون فرهنگی راه شهید بابل، هیئت بیتالزهرا نوشهر و کانون فرهنگی تبلیغی آستانه امامزاده عباس بابل در فهرست منتخبین قرار گرفتند.
در رشته هیئت، هنر و رسانه نیز کانون فرهنگی تبلیغی زلال بابل، هیئت حورانه ساری، کانون فرهنگی تبلیغی نواندیش بابل و هیئت عشاقالرضا قائمشهر معرفی شدند.
در رشته هیئت و مسجد، هیئت مکتبالحسن قائمشهر، هیئت متوسلین به امام زمان بالالموک قائمشهر، کانون فرهنگی تبلیغی شهید ابوالقاسم پاینده بهشهر، هیئت رزمندگان اسلام نوشهر و هیئت مکتبالشهداء دانشگاه علوم پزشکی بابل به مرحله داوری استانی راه یافتند.
نتایج نهایی پس از تکمیل فرآیند داوری اعلام خواهد شد و تشکلهای برتر در مراسم اختتامیه استانی مورد تجلیل قرار میگیرند.
چهارمین مهرواره هوای نو با هدف شناسایی و معرفی ظرفیتها و فعالیتهای هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی برگزار شده است.
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