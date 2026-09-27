به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هم اندیشی با صاحب نظران اقتصادی در خصوص سهام عدالت اظهار کرد: از مدت ها قبل در شورای‌عالی بورس یک دستورالعمل اجرایی برای تعیین تکلیف نهایی سهام عدالت صاحبان سهام اعم از شرکت های سرمایه‌پذیر و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تهیه کرده بودیم اما از آنجا که تعداد ذینفعان این موضوع، بسیار گسترده است، از همان موقع تا همین امروز، درگیر تعامل با ذینفعان هستیم تا بتوانیم به وفاقی برای یک دستورالعمل اجرایی نهایی برسیم.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، وی افزود: در دستورالعمل تدوین شده توسط دولت، تلاش بر این شده است تا حقوق تمام ذینفعان اعم از سهامداران مستقیم و غیرمستقیم حفظ شود.

مدنی‌زاده گفت: موضوع دستورالعمل نهایی ساماندهی سهام عدالت، ظرف هفته های آتی در دولت به اتمام می رسد اما خواسته مجلس شورای اسلامی این است که طرح جامعی از سوی نمایندگان برای ساماندهی این موضوع تهیه شود.

وی بیان کرد: در این خصوص در حال تعامل و رایزنی با مجلس شورای اسلامی هستیم تا هر چه سریع تر، موضوع به سرانجام برسد.