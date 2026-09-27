به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، نیل کویلیام پژوهشگر حوزه سیاست های انرژی و جغرافیای سیاسی در مرکز چتم هاوس لندن تاکید کرد: احتمالا آمریکا از حجم پیامدهای ناشی از وخامت اوضاع امنیتی در منطقه خبر ندارد.

وی اضافه کرد: مسئله تنها به افزایش قیمت نفت برنمی گردد بلکه آنچه در تنگه هرمز رخ می دهد به مثابه یک تغییر ساختاری است.

کویلیام بیان کرد: بازگشت به شرایط قبل از آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه دیگر ممکن نیست.

وی پیشتر نیز تاکید کرده بود که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران چالش‌های زیادی را برای عربستان سعودی به همراه داشته که می توان به بسته شدن تنگه هرمز، شکاف عمیق‌ تر با امارات متحده عربی و خروج امارات از اوپک اشاره کرد. اختلال مکرر یا طولانی مدت در تنگه هرمز بر درآمدها، اعتماد سرمایه‌گذاران و توانایی عربستان برای معرفی خود به عنوان یک قطب پایدار برای تجارت و امور مالی تأثیر می‌گذارد.