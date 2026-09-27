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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

پژوهشگر «چتم هاوس»: اوضاع تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ برنمی‌گردد

پژوهشگر «چتم هاوس»: اوضاع تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ برنمی‌گردد

پژوهشگر مرکز تحقیقاتی چتم هاوس انگلیس بر عدم بازگشت شرایط در تنگه هرمز به قبل از جنگ علیه ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، نیل کویلیام پژوهشگر حوزه سیاست های انرژی و جغرافیای سیاسی در مرکز چتم هاوس لندن تاکید کرد: احتمالا آمریکا از حجم پیامدهای ناشی از وخامت اوضاع امنیتی در منطقه خبر ندارد.

وی اضافه کرد: مسئله تنها به افزایش قیمت نفت برنمی گردد بلکه آنچه در تنگه هرمز رخ می دهد به مثابه یک تغییر ساختاری است.

کویلیام بیان کرد: بازگشت به شرایط قبل از آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه دیگر ممکن نیست.

وی پیشتر نیز تاکید کرده بود که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران چالش‌های زیادی را برای عربستان سعودی به همراه داشته که می توان به بسته شدن تنگه هرمز، شکاف عمیق‌ تر با امارات متحده عربی و خروج امارات از اوپک اشاره کرد. اختلال مکرر یا طولانی مدت در تنگه هرمز بر درآمدها، اعتماد سرمایه‌گذاران و توانایی عربستان برای معرفی خود به عنوان یک قطب پایدار برای تجارت و امور مالی تأثیر می‌گذارد.

کد مطلب 6959922

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