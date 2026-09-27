به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی گفت: به نظر می‌رسد برخی اظهارنظرهایی که از وزیر امور خارجه به گوش می‌رسد یا برخی جلساتی که برگزار می‌شود، از چارچوب‌های ملزوم و سیاست‌های کلی فراتر رفته است.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در حال حاضر، برخی چهره‌ها در برخی جلسات و جشن‌ها در سفارتخانه‌های خاص حاضر می‌شوند؛ آن هم در شرایطی که امروز مجاهدین و انصارالله یمن با آمریکا و استکبار می‌جنگند.

وی افزود: برخی چهره‌های میانجی سیاسی نیز در پایتخت عربستان سعودی حضور پیدا می‌کنند، یا برخی چهره‌های سیاسی دولت‌هایی که ادعای میانجی‌گری دارند، علیه یمن در سازمان ملل صحبت می‌کنند. از سوی دیگر، برخی مقامات کشورمان نیز در جشنی که برای همان دولت، که در مقابل جبهه مقاومت می‌جنگد، برگزار می‌شود، حضور پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: چرا این پازل‌ها که سیاست دیپلماتیک را رقم می‌زند، این‌گونه پیش می‌رود؟ این اقدامات، امت مبعوث‌شده را ناراحت کرده است و نمایندگان مجلس نیز بحث استیضاح را در همین راستا کلید زده‌اند.

نقدعلی خاطرنشان کرد: لازم است مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نسبت به این اتفاقات موضع‌گیری کنند و در این رابطه به وظایف نظارتی خود عمل کنند.