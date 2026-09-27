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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

حضور پرشور مشهدی ها در مراسم تشییع پیکر مطهر سردار حسین ظریفی

حضور پرشور مشهدی ها در مراسم تشییع پیکر مطهر سردار حسین ظریفی

مشهد- در این فیلم تصاویری از حضور پرشور مشهدی ها در مراسم تشییع پیکر مطهر سردار حسین ظریفی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6960040

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