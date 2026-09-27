https://mehrnews.com/x3d9PF ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸ کد مطلب 6960040 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸ حضور پرشور مشهدی ها در مراسم تشییع پیکر مطهر سردار حسین ظریفی مشهد- در این فیلم تصاویری از حضور پرشور مشهدی ها در مراسم تشییع پیکر مطهر سردار حسین ظریفی را مشاهده می کنید. دریافت 27 MB کد مطلب 6960040 کپی شد مطالب مرتبط خیابان امام رضا(ع) مشهد آماده تشییع پیکر مطهر شهید«سردار حسین ظریفی» تجدید میثاق مردم و مسئولان با آرمانهای شهید ظریفی مراسم وداع با پیکر شهید «حسین ظریفی» در تجمع شبانه مشهد وداع باشکوه مشهدیها با سردار شهید«حسین ظریفی» برچسبها مراسم تشییع شهید شهید حسین ظریفی
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