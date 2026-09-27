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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

بازدید رئیس حوزه قضایی مروست از ترمینال‌های فرآوری پسته

بازدید رئیس حوزه قضایی مروست از ترمینال‌های فرآوری پسته

یزد- رئیس حوزه قضایی شهرستان مروست در اجرای طرح «آذرخش عدالت» از ترمینال‌های فرآوری پسته این شهرستان بازدید و نحوه فعالیت و رعایت ضوابط قانونی در این واحدها را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حمید حامدی در بازدید میدانی، روند فعالیت ترمینال‌های فرآوری پسته، رعایت الزامات قانونی و حقوق ذی‌نفعان را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: در جریان این بازدید، در برخی واحدها مواردی از رعایت نشدن ضوابط قانونی مشاهده شد که به صاحبان ترمینال‌ها درباره ضرورت رعایت مقررات و خودداری از فعالیت‌های غیرقانونی تذکر داده شد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان مروست گفت: نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب طرح «آذرخش عدالت» با هدف پیشگیری از تخلف و صیانت از حقوق عمومی ادامه خواهد داشت و همزمان حمایت قانونی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6959958

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