به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حمید حامدی در بازدید میدانی، روند فعالیت ترمینال‌های فرآوری پسته، رعایت الزامات قانونی و حقوق ذی‌نفعان را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: در جریان این بازدید، در برخی واحدها مواردی از رعایت نشدن ضوابط قانونی مشاهده شد که به صاحبان ترمینال‌ها درباره ضرورت رعایت مقررات و خودداری از فعالیت‌های غیرقانونی تذکر داده شد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان مروست گفت: نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب طرح «آذرخش عدالت» با هدف پیشگیری از تخلف و صیانت از حقوق عمومی ادامه خواهد داشت و همزمان حمایت قانونی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.