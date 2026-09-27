به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حمید حامدی در بازدید میدانی، روند فعالیت ترمینالهای فرآوری پسته، رعایت الزامات قانونی و حقوق ذینفعان را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: در جریان این بازدید، در برخی واحدها مواردی از رعایت نشدن ضوابط قانونی مشاهده شد که به صاحبان ترمینالها درباره ضرورت رعایت مقررات و خودداری از فعالیتهای غیرقانونی تذکر داده شد.
رئیس حوزه قضایی شهرستان مروست گفت: نظارت بر فعالیتهای اقتصادی در چارچوب طرح «آذرخش عدالت» با هدف پیشگیری از تخلف و صیانت از حقوق عمومی ادامه خواهد داشت و همزمان حمایت قانونی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد.
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