یک کارخانه در بهنمیر دچار حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک واحد صنعتی پیش از ظهر یکشنبه در شهر بهنمیر شهرستان بابلسر دچار حریق شد.

این حادثه در یکی از واحدهای تولیدی واقع در بهنمیر رخ داد و پس از اعلام حریق، نیروهای آتش‌نشانی برای اطفای آتش و جلوگیری از گسترش آن به بخش‌های دیگر کارخانه در محل حاضر شدند.

عملیات مهار حریق با حضور نیروهای آتش‌نشانی انجام شد و جزئیات مربوط به میزان خسارت وارده به تجهیزات و بخش‌های مختلف این واحد صنعتی در دست بررسی است.

همچنین علت وقوع آتش‌سوزی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن منشأ حریق ادامه دارد.

بهنمیر از شهرهای شهرستان بابلسر در استان مازندران است و واحدهای تولیدی و صنعتی متعددی در این منطقه فعالیت دارند.